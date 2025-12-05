Enviá un mensaje de voz en WhatsApp desde tu Apple Watch en 5 pasos WhatsApp estrenó su app oficial para Apple Watch, lo que finalmente permite grabar y enviar mensajes de voz desde el reloj sin necesidad de sacar el celular del bolsillo.

05 de diciembre, 2025 | 12.20 Si tenés un Apple Watch compatible, podés responder conversaciones, mandar audios cortos o reaccionar con emojis directamente desde tu muñeca. Es una función útil para cuando estás en movimiento, haciendo otras cosas o simplemente querés usar WhatsApp sin tocar el teléfono. Qué necesitás para usar WhatsApp en el Apple Watch Para que funcione correctamente, hay algunos requisitos mínimos: Un Apple Watch Series 4 o posterior , con watchOS 10 o superior.

Tener la app WhatsApp actualizada en tu iPhone vinculado al reloj.

Cómo mandar un mensaje de voz desde el Apple Watch Abrí WhatsApp en tu Apple Watch. Si no aparece, revisá que esté instalada desde la App Store del reloj o que la actualización se haya aplicado desde el iPhone. Entrá al chat en el que querés enviar el audio. Tocá el ícono del micrófono (grabadora). Grabá tu mensaje: hablá normalmente. El mensaje se enviará al soltar (o según la interfaz que aparezca). Si todo está en orden, el destinatario recibirá tu nota de voz —no hace falta usar el iPhone. Qué tenés en cuenta: ventajas y limitaciones Ventajas: Usar WhatsApp sin tocar el celular : práctico si estás en la calle, caminando, manejando (respetando las normas), en una reunión, etc.

Audio rápido desde la muñeca : ideal para mensajes cortos en situaciones cotidianas.

Chat completo desde el reloj: no solo audios, podés leer mensajes, ver stickers o imágenes y reaccionar. Limitaciones a saber: En algunos relojes o versiones la app recién llega : es posible que tengas que actualizar manualmente.

Aunque podés enviar audios, muchos reportes señalan que en este primer lanzamiento las notas de voz desde el reloj suelen ser muy breves . No reemplazan audios largos o conversaciones extensas.

