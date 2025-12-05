Enviá un mensaje de voz en WhatsApp desde tu Apple Watch en 5 pasos

Si tenés un Apple Watch compatible, podés responder conversaciones, mandar audios cortos o reaccionar con emojis directamente desde tu muñeca. Es una función útil para cuando estás en movimiento, haciendo otras cosas o simplemente querés usar WhatsApp sin tocar el teléfono.
Qué necesitás para usar WhatsApp en el Apple Watch
Para que funcione correctamente, hay algunos requisitos mínimos:
-
Un Apple Watch Series 4 o posterior, con watchOS 10 o superior.
-
Tener la app WhatsApp actualizada en tu iPhone vinculado al reloj.
-
Que el iPhone esté encendido, conectado vía Bluetooth y relativamente cerca del reloj (aunque muchas funciones funcionan de forma fluida desde el reloj mismo).
Cómo mandar un mensaje de voz desde el Apple Watch
- Abrí WhatsApp en tu Apple Watch. Si no aparece, revisá que esté instalada desde la App Store del reloj o que la actualización se haya aplicado desde el iPhone.
- Entrá al chat en el que querés enviar el audio.
- Tocá el ícono del micrófono (grabadora).
- Grabá tu mensaje: hablá normalmente. El mensaje se enviará al soltar (o según la interfaz que aparezca).
- Si todo está en orden, el destinatario recibirá tu nota de voz —no hace falta usar el iPhone.
Qué tenés en cuenta: ventajas y limitaciones
Ventajas:
-
Usar WhatsApp sin tocar el celular: práctico si estás en la calle, caminando, manejando (respetando las normas), en una reunión, etc.
-
Audio rápido desde la muñeca: ideal para mensajes cortos en situaciones cotidianas.
-
Chat completo desde el reloj: no solo audios, podés leer mensajes, ver stickers o imágenes y reaccionar.
Limitaciones a saber:
-
En algunos relojes o versiones la app recién llega: es posible que tengas que actualizar manualmente.
-
Aunque podés enviar audios, muchos reportes señalan que en este primer lanzamiento las notas de voz desde el reloj suelen ser muy breves. No reemplazan audios largos o conversaciones extensas.
-
La experiencia aún puede variar según el modelo de reloj: en algunos pueden haber demoras o limitaciones al reproducir audios largos o descargar contenido multimedia.