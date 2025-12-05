Dónde es el partido inaugural del Mundial 2026: estadio y fecha confirmada

La Copa del Mundo volverá a estar en disputa.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y ya se conocen las sedes donde se disputarán los encuentros. Una competencia especial por ser la primera que se jugará en tres países diferentes (Canadá, Estados Unidos y México), la cual contará con 104 encuentros y la participación de 48 equipos, una cifra inédita en este tipo de torneos. En el caso de Canadá será la primera que albergue este evento en toda su historia, mientras que Estados Unidos lo hará por segunda vez, tras la experiencia de 1994.

Sin duda alguna, México es el más experimentado en este asunto, al ser el primer país en albergar por tercera vez un mundial, después de hacerlo en 1970 y 1986. Y que se dio el gusto de ver campeones en el mítico estadio Azteca a Pelé con Brasil y a Diego Armando Maradona con Argentina. Una competencia con muchas particulardades y en donde se podrán ver a las principales estrellas del momento.

En dónde se jugará el primer partido del Mundial

El partido inaugural será en el mencionado Estadio Azteca de la Ciudad de México el jueves 11 de junio de 2026. Un lugar lleno de gloria e historia. Este lugar albergo, entre otros encuentros, aquella histórica exhibición de Maradona frente a Inglaterra por los cuartos de final del mundial de 1986. En aquella oportunidad, Diego marcó "La mano de Dios" y "El gol del siglo", para lo que fue la victoria 2 a 1 de la selección dirigida por Carlos Salvador Bilardo.

El legendario Estadio Azteca.

Remodelación del Estadio Azteca

El Estadio Azteca fue remodelado con vistas al mundial 2026, para llegar modernizado a un evento de tamaña magnitud. Entre los cambios que presentará este histórico estadio, con capacidad para 83 mil espectadores, se planteó la ampliación de la capacidad, mejoras estéticas y funcionales, reacondicionamiento del techo, instalación de nuevas pantallas, construcción de nuevos vestidores, reubicación de la zona de prensa, instalación de un túnel de acceso por el centro de la cancha (pasará por debajo de las bancas), cambiar el embutacado por uno plegable, retirar las pantallas gigantes de las cabeceras, y retirar los palcos especiales de la zona baja, para una obra finalizada en marzo de 2026.

Así se verá el Estadio Azteca en el mundial 2026.

Este recinto fue sede tanto del Club América como del Cruz Azul de la Liga MX, así como del equipo nacional de México, mientras que Pumas, Atlante, Atlético Español y Necaxa han jugado previamente su fútbol allí. Y albergó la final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ en 2011, cuando una multitud de 98 943 espectadores batió el récord de asistencia a un partido en la historia de este prestigioso torneo juvenil.

Cuántos espectadores entrarán en el Estadio Azteca