Osasuna vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga

A partir de las 17:00 (hora Argentina) el próximo lunes 8 de diciembre, Levante visita a Osasuna en el estadio el Sadar, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga.

Así llegan Osasuna y Levante

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna llega con resultado de empate, 2-2, ante Mallorca. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante cayó derrotado 0 a 2 ante Athletic Bilbao. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces e igualó en 1. Ha marcado 3 goles y recibió 9.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de marzo, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Osasuna se impuso por 3 a 1.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 9 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (2 PG - 3 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 37 15 12 1 2 25 2 Real Madrid 36 15 11 3 1 19 3 Villarreal 32 14 10 2 2 16 17 Osasuna 12 14 3 3 8 -6 19 Levante 9 14 2 3 9 -10

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga

Fecha 16: vs Barcelona: 13 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Alavés: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga

Fecha 16: vs Villarreal: 14 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Real Sociedad: 20 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Levante, según país