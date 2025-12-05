Moore Threads, "la Nvidia china", se dispara más de un 400% en su debut bursátil en Shanghái

FOTO DE ARCHIVO. Un guardia de seguridad en el edificio de la Bolsa de Shanghái en el distrito financiero de Pudong, en Shanghái, China

Las acciones de Moore Threads Technology Co , apodada por analistas como "la Nvidia de China", se dispararon más de un 400% en su debut bursátil en Shanghái el viernes ante las apuestas de que la empresa, incluida en la lista negra de Estados Unidos, se beneficiará de la campaña de Pekín para impulsar la fabricación nacional de chips.

Las acciones abrieron a 650 yuanes (91,91 dólares), más de cinco veces su precio de oferta pública inicial (OPI), y más tarde rondaron los 600 yuanes.

"El precio está más allá de mi comprensión", dijo William Xin, presidente de Spring Mountain Pu Jiang Investment Management Co, que no solicitó acciones en la salida a bolsa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Aunque la demanda nacional de chips de inteligencia artificial será enorme, Moore Threads aún no ha obtenido beneficios y se enfrenta a un futuro incierto y a una dura competencia en una carrera armamentística muy cara, afirmó.

"Una acción no puede desafiar la gravedad y volar hasta la estratosfera."

Pekín ha intensificado la aprobación de salidas a bolsa de empresas de semiconductores en un intento de lograr la autosuficiencia tecnológica, mientras Washington restringe las exportaciones de chips avanzados a China en un intento de frenar su desarrollo de IA y capacidades militares.

Moore Threads, que fabrica unidades de procesamiento gráfico (GPU, por sus siglas en inglés) para la computación de inteligencia artificial, podría convertirse en una fuerza clave en la aceleración de los esfuerzos de China para reemplazar los chips extranjeros con tecnología local, dijo la correduría Sinolink Securities en un informe antes de la salida a bolsa.

"La era de la inteligencia artificial está impulsando una rápida expansión de la demanda de GPU", dijo Fan Zhiyuan, analista de Sinolink Securities, que había fijado un precio objetivo de 182,25 yuanes para Moore Threads.

La empresa recaudó la semana pasada casi 8.000 millones de yuanes (1.130 millones de dólares) vendiendo acciones públicamente a 114,28 yuanes la unidad.

(1 dólar = 7,0714 yuanes chinos renminbi)

Con información de Reuters