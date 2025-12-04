Salud pública: Formosa alcanzó un hito histórico en un procedimiento clave en hemodinamia y cateterismo

Formosa alcanzó un hito histórico en un procedimiento clave en hemodinamia y cateterismo. El Hospital de Alta Complejidad "Pte. Juan Domingo Perón” se posicionó como un referente regional en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares por vía endovascular, además de garantizar la atención equitativa tanto a pacientes con cobertura social como a quienes no la poseen.

Este nuevo hito refleja el compromiso sostenido de un equipo multidisciplinario altamente calificado, integrado por médicos, técnicos y auxiliares. A lo largo de casi dos décadas, el servicio incorporó equipamiento de última generación y amplió su capacidad operativa, lo que permitió realizar angiografías, angioplastias, estudios vasculares, procedimientos estructurales y avanzadas terapias endovasculares.

La responsable del área, Marisa M. Acosta, desempeñó un rol clave en este crecimiento, además de impulsar la excelencia profesional, el trabajo articulado, la formación continua y la modernización tecnológica. Su liderazgo permitió posicionar al HAC entre los centros de cardiología intervencionista más destacados de la región e incorporar al servicio como Centro Formador de la Carrera de Especialistas del Colegio Argentino de Cardioangiológos Intervencionistas y de la Universidad de Buenos Aires.

Una provincia que invierte en la salud pública

Según expresaron, el avance fue posible gracias al acompañamiento de las políticas públicas provinciales que priorizan la inversión en salud, la ampliación de derechos y el fortalecimiento del sistema sanitario público. Desde el nosocomio subrayaron que estas acciones garantizan el acceso a diagnósticos y tratamientos de alta complejidad sin barreras económicas.

Asimismo, expresaron su agradecimiento a las autoridades del hospital, en la figura de la administradora general y los directores asociados, y se destacó que su acompañamiento institucional y apoyo permanente resultan fundamentales. Cabe destacar, que la inversión se enmarca en el objetivo del Modelo Formoseño, que es el de acercar a todos los formoseños los recursos disponibles para mejorar el acceso a la salud, entre otros ejes.

“Cada uno de los 20 mil procedimientos representa una vida asistida, una oportunidad de diagnóstico o tratamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes. Este logro sintetiza años de trabajo, esfuerzo y vocación”, remarcaron en dialogo con Agenfor desde el servicio y, finalmente, enfatizaron que el Hospital de Alta Complejidad da cuenta de su misión como institución de referencia regional, al servicio de toda la comunidad.