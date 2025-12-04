Llega el calor a CABA y el conurbano: cómo será el jueves 4 de diciembre

Llega el calor CABA y el conurbano: cómo será el jueves 4 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 4 de diciembre en Buenos Aires y alrededores y adelantó cómo estará el clima en los próximos días. Este jueves llega el calor al AMBA: la temperatura comenzará en una mínima de 21 grados y se elevará hasta alcanza los 34 grados de máxima, mientras que el cielo solo estará algo nublado.

El viernes 5, de acuerdo al SMN, se espera que el cielo esté parcialmente nublado y la temperatura baje levemente al encontrarse entre una mínima de 23 grados y una máxima de 33. Ya para el sábado 6 se espera que continúe la nubosidad y la temperatura esté más agradable al ubicarse entre una mínima de 23 grados y una máxima de 28.

Clima más cálido y seco: así será el comienzo del verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

La gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.