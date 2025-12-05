Por qué Perú no juega el Mundial 2026: la razón por la que no se encuentra en el sorteo

Perú, eliminado del sueño mundialista.

Perú dio el adiós definitivo al sueño mundialista para la Copa Mundial de Fútbol 2026, con una derrota dolorosa: en su último partido de las eliminatorias sudamericanas, su selección cayó ante Argentina por 1-0. Durante toda la campaña, la “Blanquirroja” sufrió por la falta de efectividad ofensiva y contundencia: en ese cierre no alcanzó, y con ese resultado selló su eliminación.

Aunque desde varias fechas previas su clasificación estaba en riesgo, ese partido terminó de confirmar lo que muchos temían. Con 12 puntos, los peruanos terminaron en la novena posición de la tabla general de las eliminatorias.

¿Por qué Perú queda afuera del Mundial de Fútbol 2026?

Varias claves confluyen en la dramática caída de Perú rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026. Primero: los números. Con apenas dos victorias, seis empates y diez derrotas, su campaña fue débil. El déficit ofensivo fue notable: la selección solo convirtió 6 goles en 18 partidos.

Otro factor fue su desempeño como visitante: nunca ganó fuera de Lima y no logró marcar un solo gol en terreno ajeno durante toda la eliminatoria. Esa fragilidad a la hora de actuar lejos de casa minó sus aspiraciones cada vez que salía de su estadio.

Además, la alternancia de entrenadores y la falta de consistencia táctica posiblemente afectaron la química del equipo: para el 2026 pasaron por el banquillo varios técnicos, sin que ninguno lograra revertir la tendencia.

Selección de fútbol masculino de Perú.

Una combinación de malos resultados, falta de gol, debilidad defensiva y ausencia de un plan estable condenaron a Perú. Otras selecciones de Sudamérica supieron mostrarse más regulares en su juego y eso marcó la diferencia. La ausencia de Perú en el Mundial 2026 no se debe a un simple tropiezo puntual, sino a un proceso de desgaste competitivo. Tal como lo advierten varios cronistas deportivos, el equipo no logró dar el salto necesario para meterse entre los mejores del continente americano.

Historia mundialista: cuántos mundiales jugaron y hasta dónde llegaron

La Selección de Perú tiene una historia con altibajos en las Copas del Mundo. El dato más reciente: formó parte del plantel que participó en el Mundial 2018, en Rusia, en la que terminó tercero de su grupo y no pudo avanzar a octavos de final. Además, compitió en la fase de eliminatorias rumbo al Mundial 2022, en la que quedó eliminada en el repechaje tras perder ante Australia por penales.

Perú ha logrado clasificarse en varias ediciones de la Copa del Mundo, con sus mejores momentos en décadas pasadas, aunque en años recientes ha batallado para volver a ese nivel competitivo. En muchas de esas participaciones, no logró pasar de la fase de grupos o avanzar hasta rondas profundas. Este nuevo fracaso representa una pausa, y una decepción, para un equipo que había resurgido con fuerza en 2018 tras años de ausencia mundialista.