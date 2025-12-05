EN VIVO
Argentina - Liga Profesional 2021

Gimnasia vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la semifinal 2 del Clausura

05 de diciembre, 2025 | 07.54

En el torneo del Clausura, El Lobo y el Pincha se juegan un lugar en la gran final este lunes 8 de diciembre, en un duelo mano a mano. El encuentro será a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio el Bosque.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Estudiantes se quedó con la victoria por 2 a 0.

En un duelo de eliminación directa, Gimnasia y Estudiantes jugarán una de las semifinales del Clausura, que llegará a su definición el próximo sábado 13 de diciembre en Único Madre de Ciudades. La otra llave será entre Boca Juniors y Racing Club.

El encargado de impartir justicia en el partido será Facundo Tello Figueroa.

Los resultados de Gimnasia en partidos del Clausura
  • Primera Fase: Gimnasia 0 vs Instituto 1 (12 de julio)
  • Primera Fase: San Lorenzo 0 vs Gimnasia 0 (19 de julio)
  • Primera Fase: Gimnasia 1 vs Independiente 0 (27 de julio)
  • Primera Fase: Godoy Cruz 1 vs Gimnasia 2 (7 de agosto)
  • Primera Fase: Gimnasia 1 vs Lanús 2 (17 de agosto)
  • Primera Fase: San Martín (SJ) 1 vs Gimnasia 0 (23 de agosto)
  • Primera Fase: Gimnasia 1 vs Atlético Tucumán 0 (1 de septiembre)
  • Primera Fase: Gimnasia 1 vs Unión 3 (14 de septiembre)
  • Primera Fase: Dep. Riestra 1 vs Gimnasia 0 (19 de septiembre)
  • Primera Fase: Gimnasia 0 vs Rosario Central 3 (27 de septiembre)
  • Primera Fase: Sarmiento 0 vs Gimnasia 1 (4 de octubre)
  • Primera Fase: Gimnasia 1 vs Talleres 2 (11 de octubre)
  • Primera Fase: Estudiantes 2 vs Gimnasia 0 (19 de octubre)
  • Primera Fase: River Plate 0 vs Gimnasia 1 (2 de noviembre)
  • Primera Fase: Gimnasia 2 vs Vélez 0 (10 de noviembre)
  • Primera Fase: Platense 0 vs Gimnasia 3 (17 de noviembre)
  • Octavos de final: Unión 1 vs Gimnasia 2 (24 de noviembre)
  • Cuartos: Barracas Central 0 vs Gimnasia 2 (1 de diciembre)
Los resultados de Estudiantes en partidos > del Clausura
  • Primera Fase: Unión 1 vs Estudiantes 0 (14 de julio)
  • Primera Fase: Estudiantes 2 vs Huracán 1 (21 de julio)
  • Primera Fase: Racing Club 0 vs Estudiantes 1 (26 de julio)
  • Primera Fase: Estudiantes 2 vs Independiente Riv. (M) 1 (7 de agosto)
  • Primera Fase: Banfield 3 vs Estudiantes 2 (17 de agosto)
  • Primera Fase: Estudiantes 1 vs Aldosivi 0 (25 de agosto)
  • Primera Fase: Central Córdoba (SE) 2 vs Estudiantes 0 (30 de agosto)
  • Primera Fase: Estudiantes 1 vs River Plate 2 (13 de septiembre)
  • Primera Fase: Estudiantes 1 vs Defensa y Justicia 0 (22 de septiembre)
  • Primera Fase: Newell`s 1 vs Estudiantes 1 (30 de septiembre)
  • Primera Fase: Estudiantes 1 vs Barracas Central 1 (5 de octubre)
  • Primera Fase: Belgrano 1 vs Estudiantes 1 (11 de octubre)
  • Primera Fase: Estudiantes 2 vs Gimnasia 0 (19 de octubre)
  • Primera Fase: Estudiantes 1 vs Boca Juniors 2 (2 de noviembre)
  • Primera Fase: Tigre 1 vs Estudiantes 0 (9 de noviembre)
  • Primera Fase: Estudiantes 1 vs Argentinos Juniors 2 (16 de noviembre)
  • Octavos de final: Rosario Central 0 vs Estudiantes 1 (23 de noviembre)
  • Cuartos: Central Córdoba (SE) 0 vs Estudiantes 1 (29 de noviembre)
Horario Gimnasia y Estudiantes, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
