Gimnasia vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la semifinal 2 del Clausura

En el torneo del Clausura, El Lobo y el Pincha se juegan un lugar en la gran final este lunes 8 de diciembre, en un duelo mano a mano. El encuentro será a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio el Bosque.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Estudiantes se quedó con la victoria por 2 a 0.
En un duelo de eliminación directa, Gimnasia y Estudiantes jugarán una de las semifinales del Clausura, que llegará a su definición el próximo sábado 13 de diciembre en Único Madre de Ciudades. La otra llave será entre Boca Juniors y Racing Club.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El encargado de impartir justicia en el partido será Facundo Tello Figueroa.
Los resultados de Gimnasia en partidos del Clausura
- Primera Fase: Gimnasia 0 vs Instituto 1 (12 de julio)
- Primera Fase: San Lorenzo 0 vs Gimnasia 0 (19 de julio)
- Primera Fase: Gimnasia 1 vs Independiente 0 (27 de julio)
- Primera Fase: Godoy Cruz 1 vs Gimnasia 2 (7 de agosto)
- Primera Fase: Gimnasia 1 vs Lanús 2 (17 de agosto)
- Primera Fase: San Martín (SJ) 1 vs Gimnasia 0 (23 de agosto)
- Primera Fase: Gimnasia 1 vs Atlético Tucumán 0 (1 de septiembre)
- Primera Fase: Gimnasia 1 vs Unión 3 (14 de septiembre)
- Primera Fase: Dep. Riestra 1 vs Gimnasia 0 (19 de septiembre)
- Primera Fase: Gimnasia 0 vs Rosario Central 3 (27 de septiembre)
- Primera Fase: Sarmiento 0 vs Gimnasia 1 (4 de octubre)
- Primera Fase: Gimnasia 1 vs Talleres 2 (11 de octubre)
- Primera Fase: Estudiantes 2 vs Gimnasia 0 (19 de octubre)
- Primera Fase: River Plate 0 vs Gimnasia 1 (2 de noviembre)
- Primera Fase: Gimnasia 2 vs Vélez 0 (10 de noviembre)
- Primera Fase: Platense 0 vs Gimnasia 3 (17 de noviembre)
- Octavos de final: Unión 1 vs Gimnasia 2 (24 de noviembre)
- Cuartos: Barracas Central 0 vs Gimnasia 2 (1 de diciembre)
Los resultados de Estudiantes en partidos > del Clausura
- Primera Fase: Unión 1 vs Estudiantes 0 (14 de julio)
- Primera Fase: Estudiantes 2 vs Huracán 1 (21 de julio)
- Primera Fase: Racing Club 0 vs Estudiantes 1 (26 de julio)
- Primera Fase: Estudiantes 2 vs Independiente Riv. (M) 1 (7 de agosto)
- Primera Fase: Banfield 3 vs Estudiantes 2 (17 de agosto)
- Primera Fase: Estudiantes 1 vs Aldosivi 0 (25 de agosto)
- Primera Fase: Central Córdoba (SE) 2 vs Estudiantes 0 (30 de agosto)
- Primera Fase: Estudiantes 1 vs River Plate 2 (13 de septiembre)
- Primera Fase: Estudiantes 1 vs Defensa y Justicia 0 (22 de septiembre)
- Primera Fase: Newell`s 1 vs Estudiantes 1 (30 de septiembre)
- Primera Fase: Estudiantes 1 vs Barracas Central 1 (5 de octubre)
- Primera Fase: Belgrano 1 vs Estudiantes 1 (11 de octubre)
- Primera Fase: Estudiantes 2 vs Gimnasia 0 (19 de octubre)
- Primera Fase: Estudiantes 1 vs Boca Juniors 2 (2 de noviembre)
- Primera Fase: Tigre 1 vs Estudiantes 0 (9 de noviembre)
- Primera Fase: Estudiantes 1 vs Argentinos Juniors 2 (16 de noviembre)
- Octavos de final: Rosario Central 0 vs Estudiantes 1 (23 de noviembre)
- Cuartos: Central Córdoba (SE) 0 vs Estudiantes 1 (29 de noviembre)
Horario Gimnasia y Estudiantes, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas