Argentina continua con su alineamiento automático con Estados Unidos e Israel.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el último martes una resolución que ordena a Israel retirarse de Cisjordania y Gaza y reiteró los derechos palestinos a la autodeterminación, es decir, la solución de dos Estados. La iniciativa tuvo 151 votos a favor, 11 abstenciones y 11 en contra. Entre los últimos estuvieron Estados Unidos, Israel y Argentina, en sintonía con el alineamiento automático del gobierno de Javier Milei con estos países.

A diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, estas no son jurídicamente vinculantes. Si bien los Territorios Palestinos pertenecen a varios organismos de la ONU, este no reconoce en su conjunto un Estado palestino soberano.

El proyecto, elaborado por Yibuti, Jordania, Mauritania, Qatar, Senegal y Palestina, fue denominado "Solución pacífica de la cuestión de Palestina" y exige esfuerzos urgentes para reanudar las negociaciones sobre todas las cuestiones relativas al estatuto final e instaba a convocar una conferencia internacional en Moscú para impulsar un acuerdo de paz integral.

La elección de Moscú como sede se ajusta a una resolución de 2008 que reitera la visión de una solución de dos Estados con Israel y un Estado palestino independiente.

El texto formuló varias exigencias directas a Israel: poner fin a lo que denomina su "presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado"; exigió que se detengan toda nueva construcción de asentamientos y evacue a todos los colonos del territorio; rechazó cualquier intento de alterar la demografía o las fronteras de Gaza y reclamó la reunificación política inmediata del enclave con Cisjordania bajo la Autoridad Palestina.

Además, la resolución reafirmó que Israel debe retirarse de todo el territorio palestino ocupado desde 1967 y reitera los derechos palestinos a la autodeterminación y a una solución justa para los refugiados.

Argentina votó en contra de la resolución de la ONU al igual que Estados Unidos e Israel.

La presidenta de Asamblea General de la ONU reclamó medidas concretas

La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock pidió mayores acciones para defender los derechos del pueblo palestino y una solución de dos Estados con Israel.

“Durante 78 años se le han negado al pueblo palestino sus derechos inalienables, en particular su derecho a la autodeterminación”, afirmó la diplomática y agregó: “Ahora es el momento de que tomemos medidas decisivas para poner fin a este estancamiento que dura ya décadas”

Sobre el recrudecimiento del conflicto tras la masacre de Hamas del 7 de octubre de 2023 y el genocidio cometido por Israel en la Franja de Gaza, Baerbock sostuvo: “Todo lo ocurrido en los últimos dos años ha puesto de relieve lo que sabemos desde hace décadas. El conflicto israelí-palestino no puede resolverse mediante la ocupación ilegal, la anexión de iure o de facto, el desplazamiento forzado, el terrorismo recurrente ni la guerra permanente”.

“Israelíes y palestinos solo vivirán en paz duradera, seguridad y dignidad cuando vivan uno al lado del otro en dos Estados soberanos e independientes, con fronteras mutuamente reconocidas y plena integración regional”, continuó y concluyó: “Lamentablemente, vemos a diario que esto sólo son palabras en el papel si no cumplimos”.

Palestina celebró la resolución aprobada por la ONU

Luego de la aprobación de la resolución de la ONU, el vocero presidencial de Palestina la describió como "una victoria para los derechos legítimos del pueblo palestino". Nabil Abu Rudeyne afirmó que esta decisión expresaba el consenso internacional sobre la necesidad de establecer un Estado palestino con Jerusalén Oriental como su capital.

Además, señaló que esta decisión era un mensaje claro a la administración estadounidense e Israel de que "ni la seguridad, ni la estabilidad, ni la prosperidad pueden lograrse en la región sin el establecimiento de un Estado palestino de conformidad con el derecho internacional", según consignó la agencia WAFA.

El funcionario también remarcó que la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental constituyen una única entidad geográfica y política, y afirmó que este principio constituye la "base de cada uno de estos verdaderos acuerdos de paz".