Fátima Florez reveló desconocidos detalles sobre su relación con Javier Milei

Fátima Florez visitó a Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido, por El Trece y, en una charla íntima, se animó a revelar detalles desconocidos sobre su vertiginoso noviazgo con el presidente Javier Milei. La humorista, que se separó en abril de 2024, reflexionó sobre el impacto de pasar de un perfil bajo a la máxima exposición mundial.

El conductor le planteó la dificultad de iniciar un vínculo en un contexto tan "especial" como la asunción presidencial, sugiriendo que quizás "no se conocían tanto" para afrontar semejante presión. Fátima coincidió y expuso su realidad sentimental previa (su largo matrimonio con Norberto Marcos) como un factor clave. "Sí, y más que yo venía de estar solamente en una relación de muchos años, entonces tampoco tenía muchos...", admitió Florez, dejando entrever que le faltaba "roce" o experiencia en el mundo de las citas modernas para manejar la situación.

A pesar de que ella asegura haberlo vivido "con mucha naturalidad" y como "una relación súper normal", reconoció que el entorno fue agresivo. "Era muy fácil opinar y todo el mundo opinaba", lamentó Fátima sobre la constante mirada ajena, comparándola con tener una "red social hablándote todo el tiempo".

Sin embargo, destacó su fortaleza para no perder su esencia: "Yo seguí muy tranquila con mi trabajo, con mis ensayos, con mis temporadas. No cambié en absoluto nada de mi vida, ni mi forma de vestir".

Fátima Florez y Javier Milei, desde el balcón de la Casa Rosada

El chiste de Fátima Florez sobre Karina

Antes de la reflexión seria, hubo espacio para el humor. Cuando Pergolini le preguntó pícaramente si hablaba "con Karina" (en referencia a la secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente), Fátima esquivó la bala citando una canción de "La Princesita": "Sinvergüenza, bandida, atorrante, te descuidaste, dormiste, ya es tarde", respondió entre risas, descomprimiendo cualquier tensión política.