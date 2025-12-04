La astrología lo anticipó: quién gana el duelo entre Boca y Racing del Clausura

La astrología lo anticipó: quién gana el duelo entre Boca y Racing

Boca Juniors y Racing Club se verán las caras este domingo 7 de diciembre desde las 19 horas, buscando un lugar en la gran final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, que se disputará seis días después en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Los astrólogos no se lo quieren perder y en las últimas horas hubo varios pronósticos con respecto a lo que puede suceder en el verde césped de La Bombonera. Si bien todo dependerá de lo que pase en la cancha, lo cierto es que ya hay predicciones dando vueltas en las redes sociales.

Tres de los más destacados videntes coincidieron en el equipo que se quedará con el triunfo en Brandsen 805 y jugará contra el vencedor del clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes. De hecho, uno de ellos también anticipó lo que acontecerá en el estadio del "Lobo" pocas horas más tarde. Por supuesto, los distintos posteos sobre el posible ganador ilusionaron a más de un fanático que espera este partido con ansias.

Quién gana en Boca vs. Racing según la astrología

El astrólogo @Senteiya compartió su análisis en X (ex-Twitter) y haciendo énfasis en algunos puntos llegó a la conclusión que el ganador será el "Xeneize". "Dos arianos que se enfrentan con Luna en Cáncer. Tomando la carta de varios jugadores (generalmente titulares) veo GRAN paridad. Boca con ventaja por Casa 1 pero Urano complica el ataque. Racing con regente Saturno en Piscis (disciplina y agresividad). De esta manera, anticipó un posible triunfo del equipo de Claudio Úbeda para meterse en la gran final.

Por otro lado, en la cuenta Astrología Argumental (@AstroArgumental) también dejaron su pronóstico dejando en claro que los dos equipos presentan "testimonios favorables". "Considero que será un partido muy disputado. No es videncia, es interpretación, considero a BOCA para pasar a la final del Clasura. Todo puede pasar", escribió el mencionado usuario y agregó algunos horarios que pueden ser claves para el cotejo: 19.09; 19.16; 19.24; 19.28 +/-1!!!; 19.33; 19.39; 19.47; 20.12; 20.19; 20.30; 20.35; 20.46 y 20.57. A su vez, aclaró que el "Xeneize" tiene la Parte Árabe de la Buena Suerte en las luchas (PABSL), lo cual le podría ser de gran ayuda.

El pronóstico del astrólogo Senteiya sobre el Boca vs. Racing del Torneo Clausura

Quiénes serán los finalistas del Clausura según la astrología

Astrología con Rigurosidad (@JuanCruzSirius) también lanzó su pronóstico para el cruce entre Boca y Racing, pero también acerca de lo que sucederá entre Gimnasia y Estudiantes de La Plata por la semifinal restante. Acerca del "Xeneize" aseguraron que desde antes de que comiencen los playoffs era el mejor aspectado mientras que la "Academia" no contaba con "indicadores de éxitos", los cuales sí tienen los de Úbeda. "Según mí interpretación astrológica, debe pasar Boca a la final", añadió. Por otro lado, con respecto al clásico platense sostuvo que hay "un claro favorito que es Estudiantes, pero que desde lo astrológico esa diferencia no es tal y será una serie muy pareja con un Gimnasia que tiene posibilidades de seguir sorprendiendo".

Cuándo juegan Boca y Racing por la semifinal del Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El partido entre el "Xeneize" y la "Academia" por la semifinal del Torneo Clausura se jugará este domingo 7 de diciembre de 2025, a partir de las 19 horas en La Bombonera. El encuentro arbitrado por Darío Herrera será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports para toda Argentina. El streaming online será de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.