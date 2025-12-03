Sin pagar impuestos: Milei aprueba la llegada de otros 60 mil autos importados

El gobierno de Javier Milei publicó la lista de empresas que podrán importar vehículos del exterior durante 2026 sin pagar el impuesto creado hace más de 20 años para defender la industria argentina y brasileña. Se trata de casi 60 mil autos híbridos y eléctricos, de un valor de hasta US$ 16.000, que llegarán al país el año que viene.

A través de la Resolución 513/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se detallaron cuáles serán las compañías habilitadas a importar vehículos sin pagar el arancel común de importación del 35% que establece el Acuerdo de Complementación Económica 14 que Argentina tiene firmado con Brasil desde 2001, que funciona como herramienta de protección de la industria automotriz.

La decisión se encuadra en el Decreto 49/2025, que fijó en 0% la alícuota del Derecho de Importación Extrazona (DIE) para importar hasta 50.000 vehículos eléctricos o híbridos por año, valuados en hasta US$16.000 FOB (precio hasta puerto de origen). Con la medida anunciada este miércoles, la Secretaría de Industria y Comercio, a cargo del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne, asignó los cupos correspondientes 2026 y reasignó el remanente del 2025.

En cinco documentos publicados como anexo, la Secretaría de Industria y Comercio detalló cuáles son las empresas y qué tipo y marca de automóviles estarán habilitados a traer del extranjero durante el año que viene.

Cuáles son los importados que llegan al país

Fiat Chrysler S.A, Fiat 600 Hybrid, Leapmotor C10 y B10 Reev : 1900 unidades

: 1900 unidades Peugeot Citroën Argentina S.A, Citroën C3 y C4 eléctricos : 1.700

: 1.700 Ford Argentina S.C.A, Ford Territory Híbrida : 10.000

: 10.000 General Motors de Argentina S.R.L, Chevrolet Spark EUV y Captiva PHEV : 4.080

: 4.080 Renault Argentina S.A, Renault Arkana Mild-Hybrid : 1.600

: 1.600 Gou SRL, Zhidou Rainbow : 100

: 100 Logimport S.A, Dongfeng Box, Huge y Mage: 1.236

Emotions S.A, Lynk&Co 01, 02, 03 : 1.597

: 1.597 Oriente Motors S.R.L, Forthing M4, S50EVK y SX5G : 626

: 626 Distribuidora Automotriz Argentina S.A, Suzuki Across y Swift : 1.093

: 1.093 Lifcar S.A, Jetour S06 y T1 : 1.029

: 1.029 Colgas S.A, Kaiyi X7 : 548

: 548 Great Cars S.A, Great Wall y Haval H7, ORA, V7, H6, Jolión : 2.656

: 2.656 Chan-one S.A, Changan, DEEPAL y JMEV : 2.469

: 2.469 Mitsu Motors S.A, XPENG S06, S07 y D03 : 1.539

: 1.539 Astrak S.A, JAC E30X y JS6 : 785

: 785 ZTY Motors S.A, Chery Arrizo 8, Tiggo 2, 4, 7 y 8 : 3.230

: 3.230 Minarelli, S.A, DFSK E5 y Glory 500: 1.140