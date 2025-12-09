Entradas Megadeath en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en Tecnópolis

Dave Mustaine se despide de los escenarios.

Megadeth vuelve a Argentina en el marco de la gira despedida de Dave Mustaine, líder fundador de la banda que comienza a despedirse de los escenarios. En este marco, el grupo presenta en enero de 2026 su álbum homónimo, que será el último de una extensa carrera, que ya lleva 42 años al ruedo. En ese tiempo, se convirtió en una de las agrupaciones más importantes de la historia del trash metal, con canciones que se convirtieron en himnos.

De esta manera lanza su gira despedida llamada "This was our life", que en español se traduce como "Esta fue nuestra vida". Una frase a tono de adiós que sintetiza el amor de Mustaine y sus compañeros de ruta por la música, así como la conexión con su público. La gira Latinoamericana incluye países como Perú, Colombia, Brasil y, por supuesto, Argentina. Aquel lugar en donde fue entonado por primera vez el canto "Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth", coreado por el público en el riff de Symphony of Destruction, uno de sus más grandes hits.

Cuándo toca Megadeth en Tecnópolis

Megadeth se presenta el próximo 30 de abril en Tecnópolis.

Cómo comprar entradas para Megadeth en Argentina

Las entradas estarán a la venta en www.fullticket.com a partir del 10 de diciembre por preventa.

Habrá una preventa exclusiva de BBVA del BNA a partir de las 10 de la mañana de este viernes 10 de diciembre.

Se ofrece un 10% de descuento y 3 cuotas sin interés.

La venta general arranca el 11 de diciembre a las 10 de la mañana.

La despedida de Dave Mustaine

En cuanto a la decisión de bajarse de los escenarios a los 64 años, Mustaine explicó en SiriusXM que la determinación responde a dolencias persistentes en sus manos, cuello y espalda. “Fue un proceso largo, simplemente cuestiones físicas con mis manos. Mis manos me estaban fallando”, relató el músico. El músico sufre artritis, discos abultados y una fractura lumbar, además de una cirugía de fusión en la espalda y el cuello. Estas condiciones dificultan su capacidad para cumplir con el nivel de exigencia de la banda en directo.

Dave Mustaine, líder de Megadeth.

“No es que no pudiera dar el 100%, porque terminamos el disco y creo que hicimos un buen trabajo, pero hubo un momento en el que le dije a mi mánager: ‘No sé cuánto más podré hacer esto. Me duelen mucho las manos’”, relató Mustaine, una leyenda de la música que también supo estar en los comienzos de Metallica. Y subrayó, dirigiéndose a sus fans: "No estén tristes ni enojados, alégrense por todos nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años. Hicimos algo juntos que es realmente extraordinario y probablemente irrepetible".