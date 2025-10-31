La empanada de carne perfecta se hace así: la receta de Paulina Cocina.

Que placer es cuando se tiene una copa de vino en la mano y un plato humeante de empanadas de carne en frente, y más si son cortadas a cuchillo. Para todos aquellos que quieren sumarse al deleite de preparar este plato tan argentino, como el Papa Francisco, Maradona y Perón, Paulina Cocina compartió su receta infalible. Con pocos ingredientes y un paso a paso super fácil, vas a poder lograr las mejores y definitivas empanadas de carne.

Receta de empanadas de carne de Paulina Cocina

Con solo imaginar el relleno jugoso y la masa crocante, la boca se hace agua. Pero no hace falta imaginarlo, sino que con la receta de Paulina Cocina se pueden preparar las mejores empanadas de carne. A continuación te compartimos, uno por uno, los ingredientes que vas a necesitar, y que seguro más de uno ya tenés en la heladera, y los pasos que tenés que seguir.

Paulina Cocina compartió la receta definitiva de empanadas de carne.

Ingredientes

12 tapas para empanadas

1/2 kg. de carne picada o 1 kg de bola de lomo para cortar a cuchillo

2 cebollas

2 dientes de ajo

1/2 pimiento morrón rojo

1 tomate

2 cdas. de puré de tomates

1 puñado de aceitunas

Pimentón

Comino

Sal y pimienta

Preparación