La empanada de carne perfecta se hace así: la receta de Paulina Cocina

Que placer es cuando se tiene una copa de vino en la mano y un plato humeante de empanadas de carne en frente, y más si son cortadas a cuchillo. Para todos aquellos que quieren sumarse al deleite de preparar este plato tan argentino, como el Papa Francisco, Maradona y Perón, Paulina Cocina compartió su receta infalible. Con pocos ingredientes y un paso a paso super fácil, vas a poder lograr las mejores y definitivas empanadas de carne.
Receta de empanadas de carne de Paulina Cocina
Con solo imaginar el relleno jugoso y la masa crocante, la boca se hace agua. Pero no hace falta imaginarlo, sino que con la receta de Paulina Cocina se pueden preparar las mejores empanadas de carne. A continuación te compartimos, uno por uno, los ingredientes que vas a necesitar, y que seguro más de uno ya tenés en la heladera, y los pasos que tenés que seguir.
Ingredientes
- 12 tapas para empanadas
- 1/2 kg. de carne picada o 1 kg de bola de lomo para cortar a cuchillo
- 2 cebollas
- 2 dientes de ajo
- 1/2 pimiento morrón rojo
- 1 tomate
- 2 cdas. de puré de tomates
- 1 puñado de aceitunas
- Pimentón
- Comino
- Sal y pimienta
Preparación
- En una olla con aceite caliente agregar la cebolla y el morrón. Dejar dorar unos minutos y cuando estén a medio cocer (cebolla transparente), agregar el ajo y un poco de sal y pimienta.
- Subir el fuego y agregar de una toda la carne picada o cortada a cuchillo. Mover la carne para que no quede pegada. Cuando la carne esté sellada agregar el tomate en cubos y las 2 cucharadas de puré de tomates. Condimentar con pimentón y comino, un poco más de sal y pimienta y mezclar bien. Tapar (no del todo, dejar un pequeño hueco) y dejar cocinar una media hora revolviendo de a poco.
- Sacar del fuego y dejar enfriar en la olla. Agregar las aceitunas picadas y mezclar bien. (En este paso pueden agregar cualquier otra cosa que le quieran poner: huevo duro, pasas, papa, etc).
- Repartir el relleno en las tapas de empanada y cerrar con un repulgue tradicional. Antes de meterlas en el horno pueden pintarlas con huevo, pero es muy a gusto y opcional.
- Poner nuestras empanadas de carne en una placa y llevar a horno fuerte hasta que estén doradas y a disfrutar.