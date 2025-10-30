Receta de pastafrola clásica de Paulina Cocina.

Uno de los clásicos de la pastelería argentina es la pastafrola. Sea de membrillo, de batata o mixta, cada vez que se apoya una de estas tartas sobre la mesa, a quien está frente se le dibuja una sonrisa. La receta clásica, sin trucos raros ni intervenciones, fue compartida por Paulina Cocina, quien desde hace años logra hacer de la gastronomía algo fácil, práctico y, sobre todo, sabroso.

Receta de pastafrola clásica de Paulina Cocina

Paulina Cocina compartió a través de su recetario web y su canal de YouTube, la receta de pastafrola clásica, mitad membrillo y mitad batata, pero cada quien puede rellenar esta tarta como más le gusta, incluso, con dulce de leche. A continuación te compartimos los ingredientes que vas a necesitar y los pasos que tenés que seguir.

La pastafrola es un clásico que nunca falla al paladar.

Ingredientes

Masa:

Huevo 1.

Yema 1.

Harina leudante 400 gr.

Azúcar 200 gr.

Manteca 200 gr.

Esencia de vainilla 1cda.

Sal 1 cdta.

Limón 1.

Relleno:

Dulce de membrillo 200 grs.

Dulce de batata 200 grs.

Agua c/n.

Preparación