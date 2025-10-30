Uno de los clásicos de la pastelería argentina es la pastafrola. Sea de membrillo, de batata o mixta, cada vez que se apoya una de estas tartas sobre la mesa, a quien está frente se le dibuja una sonrisa. La receta clásica, sin trucos raros ni intervenciones, fue compartida por Paulina Cocina, quien desde hace años logra hacer de la gastronomía algo fácil, práctico y, sobre todo, sabroso.
Receta de pastafrola clásica de Paulina Cocina
Paulina Cocina compartió a través de su recetario web y su canal de YouTube, la receta de pastafrola clásica, mitad membrillo y mitad batata, pero cada quien puede rellenar esta tarta como más le gusta, incluso, con dulce de leche. A continuación te compartimos los ingredientes que vas a necesitar y los pasos que tenés que seguir.
La pastafrola es un clásico que nunca falla al paladar.
Ingredientes
Masa:
- Huevo 1.
- Yema 1.
- Harina leudante 400 gr.
- Azúcar 200 gr.
- Manteca 200 gr.
- Esencia de vainilla 1cda.
- Sal 1 cdta.
- Limón 1.
Relleno:
- Dulce de membrillo 200 grs.
- Dulce de batata 200 grs.
- Agua c/n.
Preparación
- Lo primero que vamos a hacer es poner en un bol la manteca cortada en cubitos. Que no esté super fría ni muy derretida. La vamos a batir con el azúcar hasta que se forme una crema clarita y bien lisa.
- Ahora vamos a sumar el huevo y la yema, la esencia de vainilla y la ralladura de limón, y volvemos a batir. No se asusten si al principio parece que la mezcla se “corta”, es hasta que las yemas se integren bien con la manteca.
- Cuando la preparación esté unida y lisa de nuevo, vamos a dejar de lado la batidora y agarrar una espátula. Agregamos el harina leudante y la vamos incorporando con la espátula hasta que se pueda mezclar con las manos. La idea es integrar la masa, no amasarla como un pan. Una vez que esté bien unida, la ponemos en un film y la llevamos a la heladera 30 minutos.
- Mientras vamos con el relleno de pastafrola: cortamos el dulce (o los dulces en mi caso) en cubitos, lo ponemos en un bol, agregamos una cucharada de agua aproximadamente y lo llevamos al microondas un minuto a potencia media para derretirlo. Cuando sale, lo aplastamos con un tenedor o un pisapapas. Tengamos cuidado en esta parte, porque el dulce de membrillo se calienta y quema mucho.
- Sacamos la masa de la heladera y vamos a armar la base en un molde aplastándola con el puño y un film. Acomodamos los bordes y rellenamos la pastafrola con los dulces de membrillo y batata derretidos.
- Ponemos la masa entre dos films, la estiramos y la mandamos al congelador. Sacamos el film de arriba y cortamos con una cuchilla las tiras, prestado atención de cortar el film de abajo también. Después levantamos desde el film la tira y la ponemos directamente sobre el relleno, cuando esté bien acomodada, sacamos el film y listo.
- La llevamos al horno a 200° por unos 40 minutos o hasta que esté doradita.