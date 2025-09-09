EN VIVO
Receta de pastafrola con aceite: cómo hacerla fácil y rápido en pocos pasos

Una receta simple, económica y rendidora: la pastafrola con aceite. Ideal para la merienda con mates, se hace en minutos y con ingredientes que siempre hay en casa. Te contamos el paso a paso para lograr la masa perfecta y ese sabor clásico que nunca pasa de moda.

09 de septiembre, 2025 | 19.18

En un país donde el mate funciona como ritual cotidiano, la pastafrola ocupa un lugar de privilegio en la mesa argentina. Heredada de la inmigración italiana y resignificada por cada familia, esta tarta dulce con membrillo o batata tiene mil versiones. Mientras la manteca suele ser la base tradicional, el aceite se volvió la opción práctica, económica y ligera que gana terreno en los hogares.

No se trata solo de una receta: es también un recurso popular frente a la inflación que encarece los insumos básicos. Como señalan portales de cocina y economía doméstica, hacer una pastafrola casera puede costar hasta un 40% menos que comprarla en la panadería. Y además, permite sumar un extra si se busca revender.

Ingredientes para una pastafrola con aceite

Para preparar esta receta fácil necesitás:

  • 2 tazas de harina leudante (400 gramos) o harina 0000 + 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • ½ taza de azúcar (150 gramos).
  • Ralladura de limón y esencia de vainilla.
  • ¼ de taza de aceite (90 ml).
  • 2 huevos.
  • 500 gr de dulce de membrillo o batata.

La pastafrola es simple, pero tiene sus secretos para que quede tierna, aromática y con ese equilibrio justo entre masa y dulce.

Paso a paso: cómo hacerla en pocos minutos

  • Formar la masa: en un bowl, mezclar harina, azúcar, ralladura de limón y esencia de vainilla. Incorporar los huevos y el aceite hasta lograr una masa tierna y uniforme.
  • Estirar y rellenar: cubrir un molde enmantecado o aceitado, reservar un poco de masa para las tiras y rellenar con dulce de membrillo o batata previamente ablandado con unas cucharadas de agua caliente.
  • Decorar y hornear: armar las clásicas tiras cruzadas por encima, llevar a horno medio (180°) durante 30 a 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada.

Los consejos para una buena pastafrola

  • Masa tierna, pero firme: no sobreamasar. Apenas unir los ingredientes hasta lograr una masa uniforme. Si la trabajás demasiado, queda dura.
  • Aceite o manteca fría: si usás aceite, sumá ralladura de limón o naranja para realzar el sabor. Con manteca, conviene usarla fría y en cubos.
  • Dulce más fácil de manejar: cortá el dulce de membrillo o batata en trozos y calentalo con un chorrito de agua o vino tinto suave hasta que se ablande y se pueda untar.
  • Equilibrio entre masa y relleno: la base no debe quedar demasiado gruesa; lo ideal es un centímetro aproximadamente. Así el dulce no se pierde en exceso de harina.
  • Tiras prolijas: para las tiras decorativas, armá cilindros finos o estirá la masa con palote y cortá con cuchillo o ruedita. Se hornean mejor si están frías.
  • Horneado justo: 180° de 30 a 40 minutos. Tiene que dorarse apenas arriba y abajo, pero sin secarse.
  • Reposo antes de cortar: aunque dé ansiedad, conviene esperar a que enfríe un poco para que el dulce se asiente y no se desarme la porción.
  • Extra sabor casero: podés sumar una cucharadita de miel o de esencia de almendra a la masa. Realza el perfume y le da un toque único.
