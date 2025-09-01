EN VIVO
Panqueques de chocolate sin azúcar ni harina: cómo prepararlos

Los panqueques dulces pueden ser una comida apta para aquellos que no pueden comer harina ni azúcar. Hay recetas infalibles para poder difrutar de este clásico sin importar tu dieta.

01 de septiembre, 2025 | 18.03

Los panqueques son uno de los clásicos de los postres argentinos y gracias a algunas recetas disidentes aquellos que no pueden comer azúcar ni harina en sus dietas pueden disfrutar de esta delicia. Los expertos en gastronomía están cada vez más abocados a hacer preparaciones inclusivas y, de ese modo, está lleno de recetas aptas para todos en internet y las redes sociales.

Los panqueques de chocolate son de por sí una versión diferente de la original pero en este caso tampoco tienen harina ni azúcar; ideal para los diabéticos, celíacos, pacientes con SIBO y más afecciones de ese estilo. Al mismo tiempo, también se trata de una opción ideal para aquellos que deciden no ingerir esos alimentos para mantener la forma o por una elección no vinculada a algo de salud.

Los panqueques tienen una historia que se remonta a las primeras civilizaciones, cuando se preparaban mezclas simples de harina y agua sobre piedras calientes o planchas. Con el tiempo, cada cultura fue adaptando la receta: con la llegada de ingredientes como el azúcar y la harina refinada, su popularidad creció y se diversificó en las distintas que hoy son populares en todo el mundo.

Receta de panqueques de chocolate sin harina ni azúcar

Ingredientes

  • 2 bananas bien maduras (aportan un dulce natural y reemplazan la harina)

  • 2 huevos

  • 2 cucharadas de cacao amargo en polvo (de buena calidad, sin azúcar añadida)

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 1 pizca de polvo de hornear (opcional, para darles más aire)

  • 1 pizca de sal

  • Rocío vegetal o unas gotas de aceite para la sartén

Paso a paso

  1. Pisar las bananas con un tenedor hasta lograr un puré lo más uniforme posible, ya que de esto depende la textura final de los panqueques.

  2. Agregar los huevos y batir junto con las bananas hasta obtener una mezcla cremosa.

  3. Incorporar el cacao amargo, la esencia de vainilla, la pizca de sal y, si se desea, el polvo de hornear. Mezclar hasta integrar por completo.

  4. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y engrasar ligeramente con rocío vegetal o unas gotas de aceite distribuidas con papel de cocina.

  5. Verter porciones pequeñas de la mezcla (conviene no hacerlos muy grandes para que no se rompan al dar vuelta). Cocinar unos 2-3 minutos hasta que la superficie empiece a mostrar burbujas y los bordes se despeguen.

  6. Dar vuelta con cuidado y cocinar del otro lado 1-2 minutos más, hasta que estén firmes y dorados.

  7. Retirar y repetir el proceso hasta terminar con toda la preparación.

  8. Servir tibios, acompañados de frutas frescas, yogur natural, frutos secos o una cucharadita de mantequilla de maní para un extra de energía.

