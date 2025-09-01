Los panqueques de chocolate son una opción ideal para acompañar un té.

Los panqueques son uno de los clásicos de los postres argentinos y gracias a algunas recetas disidentes aquellos que no pueden comer azúcar ni harina en sus dietas pueden disfrutar de esta delicia. Los expertos en gastronomía están cada vez más abocados a hacer preparaciones inclusivas y, de ese modo, está lleno de recetas aptas para todos en internet y las redes sociales.

Los panqueques de chocolate son de por sí una versión diferente de la original pero en este caso tampoco tienen harina ni azúcar; ideal para los diabéticos, celíacos, pacientes con SIBO y más afecciones de ese estilo. Al mismo tiempo, también se trata de una opción ideal para aquellos que deciden no ingerir esos alimentos para mantener la forma o por una elección no vinculada a algo de salud.

Los panqueques tienen una historia que se remonta a las primeras civilizaciones, cuando se preparaban mezclas simples de harina y agua sobre piedras calientes o planchas. Con el tiempo, cada cultura fue adaptando la receta: con la llegada de ingredientes como el azúcar y la harina refinada, su popularidad creció y se diversificó en las distintas que hoy son populares en todo el mundo.

Receta de panqueques de chocolate sin harina ni azúcar

Ingredientes

2 bananas bien maduras (aportan un dulce natural y reemplazan la harina)

2 huevos

2 cucharadas de cacao amargo en polvo (de buena calidad, sin azúcar añadida)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de polvo de hornear (opcional, para darles más aire)

1 pizca de sal

Rocío vegetal o unas gotas de aceite para la sartén

Paso a paso