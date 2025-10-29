Receta de pan de campo casero de Paulina Cocina.

Que placer es cuando se come un pan recién salido del horno, y que mejor si tiene la crocancia por fuera y la miga como nube como el pan de campo. Para quienes quieren hornear este manjar panadero en su casa, Paulina Cocina compartió una receta, que no solamente es muy sencilla, sino que lleva muy pocos ingredientes.

Receta de pan de campo de Paulina Cocina

El pan de campo es una de las recetas panaderas más fáciles de hacer, y si encima la receta es de Paulina Cocina, no hay manera de que salga mal. A continuación te compartimos los pasos que tenés que seguir y los ingredientes que vas a necesitar.

Ingredientes (un pan grande o dos pequeños)

1 kg de harina de trigo 000.

600 ml de agua tibia.

50g de levadura fresca (o 10g de levadura seca).

1 cda. de azúcar.

2 cditas. de sal.

50 ml de aceite de girasol o maíz.

Preparación