Receta de pan de campo casero de Paulina Cocina

Que placer es cuando se come un pan recién salido del horno, y que mejor si tiene la crocancia por fuera y la miga como nube como el pan de campo. Para quienes quieren hornear este manjar panadero en su casa, Paulina Cocina compartió una receta, que no solamente es muy sencilla, sino que lleva muy pocos ingredientes.
Receta de pan de campo de Paulina Cocina
El pan de campo es una de las recetas panaderas más fáciles de hacer, y si encima la receta es de Paulina Cocina, no hay manera de que salga mal. A continuación te compartimos los pasos que tenés que seguir y los ingredientes que vas a necesitar.
Ingredientes (un pan grande o dos pequeños)
- 1 kg de harina de trigo 000.
- 600 ml de agua tibia.
- 50g de levadura fresca (o 10g de levadura seca).
- 1 cda. de azúcar.
- 2 cditas. de sal.
- 50 ml de aceite de girasol o maíz.
Preparación
- Activar la levadura: en un bol pequeño, disolver la levadura fresca con el azúcar y un poco de agua tibia (no toda). Dejar reposar unos 10 minutos hasta que se forme una espuma en la superficie. Si se usa levadura seca, mezclarla directamente con la harina.
- Formar la masa: en un bol grande, colocar la harina y la sal, mezclar. Hacer un hueco en el centro y verter la mezcla de levadura activada y el aceite. Integrar e ir agregando el resto del agua tibia de a poco.
- Amasar: integrar los ingredientes desde el centro hacia afuera hasta formar una masa suave. Bajar la masa a la mesada ligeramente enharinada y amasar enérgicamente durante 10-15 minutos, hasta que esté lisa, elástica y no se pegue en las manos.
- Primer leudado: formar un bollo con la masa, colocarlo en un bol aceitado, tapar con un paño húmedo o film y dejarlo reposar en un lugar cálido durante aproximadamente 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.
- Desgasificar y formar: pasado el tiempo, retirar la masa del bol, aplastarla suavemente con los nudillos para quitarle el gas y darle la forma redonda y chata característica del pan de campo.
- Segundo leudado: colocar el pan formado sobre una placa para horno aceitada. Taparlo nuevamente y dejarlo leudar por otros 30-40 minutos.
- Hornear: precalentar el horno a 200°C. Justo antes de meter el pan, hacerle unos cortes en la superficie con un cuchillo afilado. Colocar una bandeja con agua caliente en la base del horno para generar vapor. Hornear el pan durante 35-40 minutos, o hasta que esté dorado por fuera y al golpearlo en la base suene hueco.
- Enfriar: retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla antes de cortarlo.