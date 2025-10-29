Recetas de bizcochitos de grasa sin levadura: cómo hacerlos fácil y rápido

Desayunar o merendar unos bizcochitos de grasa caseros siempre es un buen plan. Existe una receta para prepararlos que no lleva levadura y con la que se pueden hacer de forma fácil y rápida, ideal para disfrutar con la familia, los amigos y unos buenos mates.

La receta clave para preparar bizcochitos de grasa

Los bizcochitos de grasa son la opción perfecta para llevar a una juntada con amigos o en familia. La preparación no es demasiado complicada y se hace en menos de 30 minutos, pero además es una opción económica, lleva pocos ingredientes y se puede hacer en cantidad.

El paso a paso de la receta de cocina es el siguiente:

Ingredientes (para cuatro personas)

250 g de harina 0000

70 g de grasa vacuna (puede sustituirse por manteca, pero el resultado cambia)

1 cucharadita de sal fina

1 cucharadita de polvo de hornear

100 ml de agua tibia (aproximadamente)

Preparación paso a paso

Mezclar la harina, sal y el polvo de hornear en un bowl. Sumar la grasa a temperatura ambiente e integrarla con las manos hasta tener una textura arenosa Agregar el agua tibia de a poco y comenzar a amasar. No es necesario utilizar toda el agua, es clave ir evaluando cuánto necesita. Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta dejarla de 1 cm de espesor. Por otro lado, precalentar el horno a 200°. Cortar círculos pequeños, se puede usar un cortante, vaso pequeño o cualquier recipiente que tenga la forma deseada. Llevarlos a una placa para horno (sin enmantecar) y tener cuidado de dejar espacio entre ellos al menos de “un dedo”, ya que durante la cocción va a crecer. Hornear entre 12 y 15 minutos, o hasta que se vean doraditos por arriba. Retirar y dejar enfriar un poco antes de disfrutarlos.