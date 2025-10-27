Jimena Monteverde dio a conocer una receta dulce diferente, ideal para aquellos que son fanáticos de las cookies y el chocolate. La cocinera explicó a través de un rápido video cómo es la preparación de su torta, cuyos ingredientes son muy similares a los de las famosas galletas estadounidenses.
A pesar de que este tipo de recetas no son las que los nutricionistas suelen recomendar, su ingesta medida y moderada no genera consecuencias graves para el organismo y permite a las personas conectar con el placer de comer eso que les gusta. Compartir un postre o una comida especial tiene un valor emocional y social que también influye en el bienestar general, lo importante es hacerlo dentro de una dieta variada y equilibrada.
En su receta, Jimena Monteverde utiliza azúcar negro, lo que le da al acabado un toque mucho más húmedo que si solo usara azúcar blanco. Al mismo tiempo, otra peculiaridad de la propuesta de la cocinera es que esta "cookie" tiene dulce de leche, ingrediente que las tradicionales no suelen tener.
Receta de torta cookie de Jimena Monteverde
Ingredientes
-
200 g de manteca
-
100 g de azúcar negro o mascabo
-
150 g de azúcar blanco
-
1 huevo
-
Esencia de vainilla
-
300 g de harina
-
1 cdita de bicarbonato
-
100 g de chips de chocolate
-
200 g de dulce de leche repostero
-
Cookies Oreo (opcional)
Paso a paso
-
Cremar la manteca con los azúcares. Agregar la esencia de vainilla, el huevo y la harina de a poco. Por último, sumar el polvo para hornear.
-
Formar la masa.
-
Colocar parte de la masa en la base armando una pared. Rellenar con dulce de leche y galletitas trozadas. Tapar con más masa.
-
Hornear a 180 °C por 40 minutos.
-
Espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.
Receta de cookies tradicionales
Ingredientes
-
200 g de manteca a temperatura ambiente
-
150 g de azúcar (blanco o mascabo)
-
1 huevo
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
-
250 g de harina común
-
1 cucharadita de polvo de hornear
-
150 g de chispas de chocolate
-
1 pizca de sal
Paso a paso
-
Precalentar el horno a 180 °C y preparar una bandeja con papel manteca.
-
Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave.
-
Agregar el huevo y la esencia de vainilla, mezclar bien.
-
Incorporar la harina tamizada con el polvo de hornear y la sal, mezclando hasta integrar.
-
Agregar las chispas de chocolate y mezclar suavemente.
-
Formar bolitas con la masa y colocarlas separadas en la bandeja, aplastando ligeramente cada una.
-
Hornear durante 12 a 15 minutos, hasta que estén doradas en los bordes.
-
Dejar enfriar unos minutos antes de retirar de la bandeja y servir.