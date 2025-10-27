Jimena Monteverde contó cómo hacer la torta de cookie.

Jimena Monteverde dio a conocer una receta dulce diferente, ideal para aquellos que son fanáticos de las cookies y el chocolate. La cocinera explicó a través de un rápido video cómo es la preparación de su torta, cuyos ingredientes son muy similares a los de las famosas galletas estadounidenses.

A pesar de que este tipo de recetas no son las que los nutricionistas suelen recomendar, su ingesta medida y moderada no genera consecuencias graves para el organismo y permite a las personas conectar con el placer de comer eso que les gusta. Compartir un postre o una comida especial tiene un valor emocional y social que también influye en el bienestar general, lo importante es hacerlo dentro de una dieta variada y equilibrada.

En su receta, Jimena Monteverde utiliza azúcar negro, lo que le da al acabado un toque mucho más húmedo que si solo usara azúcar blanco. Al mismo tiempo, otra peculiaridad de la propuesta de la cocinera es que esta "cookie" tiene dulce de leche, ingrediente que las tradicionales no suelen tener.

Receta de torta cookie de Jimena Monteverde

Ingredientes

200 g de manteca

100 g de azúcar negro o mascabo

150 g de azúcar blanco

1 huevo

Esencia de vainilla

300 g de harina

1 cdita de bicarbonato

100 g de chips de chocolate

200 g de dulce de leche repostero

Cookies Oreo (opcional)

Paso a paso

Cremar la manteca con los azúcares. Agregar la esencia de vainilla, el huevo y la harina de a poco. Por último, sumar el polvo para hornear. Formar la masa. Colocar parte de la masa en la base armando una pared. Rellenar con dulce de leche y galletitas trozadas. Tapar con más masa. Hornear a 180 °C por 40 minutos. Espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.

Receta de cookies tradicionales

Ingredientes

200 g de manteca a temperatura ambiente

150 g de azúcar (blanco o mascabo)

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

250 g de harina común

1 cucharadita de polvo de hornear

150 g de chispas de chocolate

1 pizca de sal

Cookie de pistacho.

Paso a paso