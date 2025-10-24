EN VIVO
Recetas de cocina

4 recetas de sanguchitos de miga caseros de Paulina Cocina

Paso por paso, te explicamos cómo preparar sanguchitos de miga caseros. Las recetas de Paulina Cocina.

23 de octubre, 2025 | 21.38

Los sanguchitos de miga podrían ser catalogados como una de las 7 maravillas del mundo. Esta receta, que solo se encuentra en Argentina, es parte fundamental de los cumpleaños y un "gustito" que muchos se dan de vez en cuando. Sin embargo, una persona puede pasar toda su vida sin preparar un sanguchito de miga casero, aunque se trate de un paso a paso muy sencillo. Paulina Cocina se encargó de explicarlo, no solo con una receta, sino cuatro. A continuación te las compartimos.

4 recetas de sanguchitos de miga de Paulina Cocina

En su recetario web y canal de YouTube, Paulina Cocina compartió cuatro recetas de sanguchitos de miga. Fáciles de hacer y sumamente sabrosos, cada versión está pensada para un paladar diferentes. Ideal para un cumpleaños o evento, a continuación te dejamos los ingredientes y pasos a seguir.

Paulina Cocina compartió cuatro recetas de sanguchitos de miga.

Sandwich de Miga de Jamón y Queso

Ingredientes

  • Pan de miga
  • Jamón cocido
  • Queso de máquina
  • Mayonesa con leche

Preparación

  1. Unta una lámina de pan de miga con la mezcla de mayonesa y leche.
  2. Coloca una capa de jamón cocido y, sobre esta, una de queso.
  3. Cubre con otra lámina de pan untada.
  4. Corta los bordes para que quede prolijo y listo.

Sandwich de Miga Primavera

Ingredientes

  • Pan de miga
  • Jamón cocido
  • Queso de máquina
  • Tomate en rodajas finas (tomate perita recomendado)
  • Lechuga
  • Mayonesa con leche

Preparación

  1. Unta una lámina de pan de miga con mayonesa.
  2. Coloca una capa de jamón, otra de queso, y luego añade rodajas de tomate y lechuga.
  3. Cubre con otra lámina de pan y corta los bordes.

Sandwich de Miga de Verdura

Ingredientes

  • Pan de miga
  • Espinaca o acelga cocida
  • Zanahoria rallada
  • Huevo duro
  • Manteca pomada

Preparación

  • Unta una lámina de pan con manteca pomada.
  • Añade una capa de espinaca o acelga, zanahoria rallada y huevo duro picado.
  • Cubre con otra lámina de pan y corta los bordes.

MÁS INFO

Sandwich de Miga de Roquefort y Berenjena

Ingredientes

  • Pan de miga negro
  • Roquefort
  • Berenjena cortada y dorada
  • Manteca pomada

Preparación

  1. Mezcla la manteca pomada con el roquefort y unta una lámina de pan de miga negro.
  2. Añade las rodajas de berenjena doradas.
  3. Cubre con otra lámina de pan y corta los bordes.
Trending
Boxeo
Toro Domínguez: "Cuando el país está mal, los pibes tienen que trabajar más y dejan de entrenar" Fernando Galluzzo
Las más vistas