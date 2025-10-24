4 recetas de sanguchitos de miga caseros de Paulina Cocina

Los sanguchitos de miga podrían ser catalogados como una de las 7 maravillas del mundo. Esta receta, que solo se encuentra en Argentina, es parte fundamental de los cumpleaños y un "gustito" que muchos se dan de vez en cuando. Sin embargo, una persona puede pasar toda su vida sin preparar un sanguchito de miga casero, aunque se trate de un paso a paso muy sencillo. Paulina Cocina se encargó de explicarlo, no solo con una receta, sino cuatro. A continuación te las compartimos.
4 recetas de sanguchitos de miga de Paulina Cocina
En su recetario web y canal de YouTube, Paulina Cocina compartió cuatro recetas de sanguchitos de miga. Fáciles de hacer y sumamente sabrosos, cada versión está pensada para un paladar diferentes. Ideal para un cumpleaños o evento, a continuación te dejamos los ingredientes y pasos a seguir.
Sandwich de Miga de Jamón y Queso
Ingredientes
- Pan de miga
- Jamón cocido
- Queso de máquina
- Mayonesa con leche
Preparación
- Unta una lámina de pan de miga con la mezcla de mayonesa y leche.
- Coloca una capa de jamón cocido y, sobre esta, una de queso.
- Cubre con otra lámina de pan untada.
- Corta los bordes para que quede prolijo y listo.
Sandwich de Miga Primavera
Ingredientes
- Pan de miga
- Jamón cocido
- Queso de máquina
- Tomate en rodajas finas (tomate perita recomendado)
- Lechuga
- Mayonesa con leche
Preparación
- Unta una lámina de pan de miga con mayonesa.
- Coloca una capa de jamón, otra de queso, y luego añade rodajas de tomate y lechuga.
- Cubre con otra lámina de pan y corta los bordes.
Sandwich de Miga de Verdura
Ingredientes
- Pan de miga
- Espinaca o acelga cocida
- Zanahoria rallada
- Huevo duro
- Manteca pomada
Preparación
- Unta una lámina de pan con manteca pomada.
- Añade una capa de espinaca o acelga, zanahoria rallada y huevo duro picado.
- Cubre con otra lámina de pan y corta los bordes.
Sandwich de Miga de Roquefort y Berenjena
Ingredientes
- Pan de miga negro
- Roquefort
- Berenjena cortada y dorada
- Manteca pomada
Preparación
- Mezcla la manteca pomada con el roquefort y unta una lámina de pan de miga negro.
- Añade las rodajas de berenjena doradas.
- Cubre con otra lámina de pan y corta los bordes.