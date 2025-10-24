Llegan los días de calor y para el verano hay tres postres fríos que son clave: no necesitan horno, son frescos y llevan solo tres ingredientes cada uno. Conocé la receta de la influencer Paulina Cocina y el paso a paso para prepararlos.
Perfectos para el verano: estos son los tres postres fáciles y con pocos ingredientes que podés preparar
Paulina Cocina compartió los tres postres fríos que suele preparar en verano, ya que no necesitan horno y llevan pocos ingredientes fáciles de conseguir. Estos son:
1. Terrina de chocolate (postre vegano)
Ingredientes
Para la terrina
- 200g. de chocolate de taza
- Ralladura de medio limón
- 1/2 rodaja de jengibre
- 100cc. de agua
Para la salsa
- 1 cda. de mermelada
- 1 cda. de azúcar
- 1 cda. de agua
La terrina de chocolate es un postre apto vegano que no necesita horno
Preparación paso a paso
- Para la terrina, calentar el agua a 40º C y verter el chocolate picado, el jengibre y la ralladura de limón. Revolver hasta que se derrita el chocolate.
- Pasar por la minipimmer o procesadora.
- Colocar en un molde forrado con papel film y refrigerar 40 minutos (o más).
- Por otro lado, para la salsa llevar los tres ingredientes juntos a fuego medio y revolver por dos minutos. Retirar y dejar entibiar.
- ¡Listo! Ya podés servir el postre.
2. Lemon Possett
Ingredientes
- 500 ml de crema de leche (crema para batir)
- 150 g de azúcar
- Jugo de 2 limones (aproximadamente 80 ml)
- Ralladura de medio limón
El Lemon Possett fácil de prepara y refrescante, ideal para los días de calor
Preparación
- Llevar la crema y el azúcar a fuego medio en una cacerola y revolver constantemente hasta que el azúcar se disuelva por completo.
- Dejar en el fuego hasta que se formen burbujas pequeñas y esté a punto de hervir, reducir el fuego para evitar un hervor fuerte.
- Mantener la mezcla en un hervor suave durante 2 minutos y revolver. La mezcla no debe hervirse en exceso, ni formar espuma.
- A penar se saca del fuego, agregar el jugo de los limones y revolver hasta que se mezcle completamente.
- Sumar la ralladura de medio limón y mezclar bien.
- Dejar que la mezcla repose durante 5 minutos hasta que se enfríe y espese.
- Distribuir en vasos o moldes individuales y dejar reposar durante 10 minutos antes de llevar a la heladera.
- Debe estar al menos 3 horas en la heladera o toda la noche.
- Antes de servir se puede decorar con ralladura adicional de limón, crema chantillí fría o una salsa de frutos rojos.
3. Frutillas con crema
Se trata de un clásico y fácil de preparar.
Ingredientes
- 1/2 kg de frutillas
- 1/2 litro de crema de leche
- 3 cdas. de azúcar
La preparación es super fácil: tenés que colocar la crema en un bol con las dos cucharadas de azúcar y batir hasta que tenga la consistencia deseada. Por otro lado, lavar bien las frutillas y cortarlas. Se puede servir en vasos o copas.