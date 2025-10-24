Con pocos ingredientes y perfectos para el verano: los tres postres más fáciles de hacer, según Paulina Cocina

Llegan los días de calor y para el verano hay tres postres fríos que son clave: no necesitan horno, son frescos y llevan solo tres ingredientes cada uno. Conocé la receta de la influencer Paulina Cocina y el paso a paso para prepararlos.

Perfectos para el verano: estos son los tres postres fáciles y con pocos ingredientes que podés preparar

Paulina Cocina compartió los tres postres fríos que suele preparar en verano, ya que no necesitan horno y llevan pocos ingredientes fáciles de conseguir. Estos son:

1. Terrina de chocolate (postre vegano)

Ingredientes

Para la terrina

200g. de chocolate de taza

Ralladura de medio limón

1/2 rodaja de jengibre

100cc. de agua

Para la salsa

1 cda. de mermelada

1 cda. de azúcar

1 cda. de agua



La terrina de chocolate es un postre apto vegano que no necesita horno

Preparación paso a paso

Para la terrina, calentar el agua a 40º C y verter el chocolate picado, el jengibre y la ralladura de limón. Revolver hasta que se derrita el chocolate. Pasar por la minipimmer o procesadora. Colocar en un molde forrado con papel film y refrigerar 40 minutos (o más). Por otro lado, para la salsa llevar los tres ingredientes juntos a fuego medio y revolver por dos minutos. Retirar y dejar entibiar. ¡Listo! Ya podés servir el postre.

2. Lemon Possett

Ingredientes

500 ml de crema de leche (crema para batir)

150 g de azúcar

Jugo de 2 limones (aproximadamente 80 ml)

Ralladura de medio limón



El Lemon Possett fácil de prepara y refrescante, ideal para los días de calor

Preparación

Llevar la crema y el azúcar a fuego medio en una cacerola y revolver constantemente hasta que el azúcar se disuelva por completo. Dejar en el fuego hasta que se formen burbujas pequeñas y esté a punto de hervir, reducir el fuego para evitar un hervor fuerte. Mantener la mezcla en un hervor suave durante 2 minutos y revolver. La mezcla no debe hervirse en exceso, ni formar espuma. A penar se saca del fuego, agregar el jugo de los limones y revolver hasta que se mezcle completamente. Sumar la ralladura de medio limón y mezclar bien. Dejar que la mezcla repose durante 5 minutos hasta que se enfríe y espese. Distribuir en vasos o moldes individuales y dejar reposar durante 10 minutos antes de llevar a la heladera. Debe estar al menos 3 horas en la heladera o toda la noche. Antes de servir se puede decorar con ralladura adicional de limón, crema chantillí fría o una salsa de frutos rojos.

3. Frutillas con crema

Se trata de un clásico y fácil de preparar.

Ingredientes

1/2 kg de frutillas

1/2 litro de crema de leche

3 cdas. de azúcar

Con solo tres ingredientes se puede preparar las clásicas frutillas con crema que no fallan

La preparación es super fácil: tenés que colocar la crema en un bol con las dos cucharadas de azúcar y batir hasta que tenga la consistencia deseada. Por otro lado, lavar bien las frutillas y cortarlas. Se puede servir en vasos o copas.