Ideal para el verano 2026: el postre que se prepara fácil, rápido y es perfecto para los días de calor

El postre de crema, merenguitos y dulce de leche es el postre se prepara fácil, rápido y es perfecto para los días de calor

Con la temporada de verano llegan las altas temperaturas y comienza la época ideal para disfrutar de postres helados. Por suerte, existe una receta de cocina muy fácil y de muy pocos pasos, con la que se puede disfrutar de algo rico en solo minutos.

El postre helado perfecto para el verano 2026: la receta paso a paso

En Argentina se suele comer un postre helado de crema, merenguitos y dulce de leche. Se trata de una de las opciones dulces más ricas y fáciles de hacer. Es una preparación ideal para llevar como postre a una reunión familiar o una juntada con amigos. Lo mejor es que puede prepararse rápidamente y en pocos pasos:

Ingredientes

400 ml de crema para batir (dejarla unos minutos en el freezer para que esté bien fría)

una cucharadita de esencia de vainilla

150 g de merengues, picados con las manos

6 cucharadas de dulce de leche

Solo necesita varias horas de freezer, pero luego se corta y sirve fácil

Preparación paso a paso

Colocar la crema bien fría en un bowl y batir a velocidad media hasta que llegue al punto de chantilly, es decir, cuando se logren formar picos firmes. Se le puede añadir un chorrito de esencia de vainilla y mezclar con la espátula. Triturar los merenguitos con las manos y añadirlos a la crema ya montada, mezclar bien. Añadir la mitad del dulce de leche en diferentes zonas de la mezcla y revolver de a poco, para que quede mezclado pero sin integrar. Repetir el paso anterior con el resto del dulce de leche. La idea es volverlo "marmolado" y que se observen vetas en medio de la textura. Tomar un molde rectangular y cubrirlo con un film plástico en su interior, luego para volcar la mezcla. Llevar al freezer durante al menos 6 horas. Sacarlo alrededor de 15 minutos antes de servir, desmoldarlo ¡y listo!

Consejo: se puede decorar con frutos rojos, nueces picadas, merenguitos o incluso bañar con salsa de chocolate.