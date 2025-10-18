Existe una receta muy sencilla para preparar gelatina de yogur, sin azúcar, deliciosa y bien refrescante para estos días de calor. Ahora que se acerca el verano, es fundamental tener a mano recetas saludables y frescas para preparar en casa.
Esta gelatina, a diferencia de las compradas, se prepara con ingredientes reales, sin químicos ni conservantes. Está hecha a base de yogur, pero podés añadirle las frutas que quieras. Esta receta en particular se prepara con frutos rojos, pero podés experiementar y hacerla con la fruta que más te guste, como manzana, naranja, frutillas o kiwi.
Receta de gelatina de yogur
Ingredientes
-
1 taza de yogurt griego
-
1 taza de moras
-
1 sobre de gelatina sin sabor
-
Opcional: chorrito de stevia y para decorar un puñado de arándanos frescos
Preparación
-
Verter todos estos ingredientes en una licuadora o procesadora. Primero el yogur, luego sumar las frutas y el endulzante si querés (en este caso stevia, pero podés usar el que quieras).
-
Procesá o licuá todo muy bien.
-
En otro recipiente mezclar una cucharada de gelatina sin sabor con un poquito de agua caliente. Mezclar y colocar en el otro recipiente con la mezcla. Revolver bien.
-
Opcional: decorar con arándanos.
-
Llevar a la heladera durante 1 hora mínimo.
-
¡Listo!