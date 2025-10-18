EN VIVO
Solo 3 ingredientes: receta de gelatina de yogur, fresca y deliciosa para hacer en verano

Así es como podés preparar una deliciosa gelatina de yogur, fresca, saludable y rica para el verano.

18 de octubre, 2025 | 17.23

Existe una receta muy sencilla para preparar gelatina de yogur, sin azúcar, deliciosa y bien refrescante para estos días de calor. Ahora que se acerca el verano, es fundamental tener a mano recetas saludables y frescas para preparar en casa.

Esta gelatina, a diferencia de las compradas, se prepara con ingredientes reales, sin químicos ni conservantes. Está hecha a base de yogur, pero podés añadirle las frutas que quieras. Esta receta en particular se prepara con frutos rojos, pero podés experiementar y hacerla con la fruta que más te guste, como manzana, naranja, frutillas o kiwi.

Receta de gelatina de yogur

Ingredientes

  • 1 taza de yogurt griego 

  • 1 taza de moras

  • 1 sobre de gelatina sin sabor

  • Opcional: chorrito de stevia y para decorar un puñado de arándanos frescos

Preparación

  1. Verter todos estos ingredientes en una licuadora o procesadora. Primero el yogur, luego sumar las frutas y el endulzante si querés (en este caso stevia, pero podés usar el que quieras).

  2. Procesá o licuá todo muy bien.

  3. En otro recipiente mezclar una cucharada de gelatina sin sabor con un poquito de agua caliente. Mezclar y colocar en el otro recipiente con la mezcla. Revolver bien.

  4. Opcional: decorar con arándanos.

  5. Llevar a la heladera durante 1 hora mínimo. 

  6. ¡Listo!

