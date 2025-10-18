Existe una receta muy sencilla para preparar gelatina de yogur, sin azúcar, deliciosa y bien refrescante para estos días de calor. Ahora que se acerca el verano, es fundamental tener a mano recetas saludables y frescas para preparar en casa.

Esta gelatina, a diferencia de las compradas, se prepara con ingredientes reales, sin químicos ni conservantes. Está hecha a base de yogur, pero podés añadirle las frutas que quieras. Esta receta en particular se prepara con frutos rojos, pero podés experiementar y hacerla con la fruta que más te guste, como manzana, naranja, frutillas o kiwi.

Receta de gelatina de yogur

Ingredientes

1 taza de yogurt griego

1 taza de moras

1 sobre de gelatina sin sabor

Opcional: chorrito de stevia y para decorar un puñado de arándanos frescos

Preparación