Terminante: la decisión de Independiente con Javier Ruiz tras su "faltazo" en la pretemporada

Terminante: la decisión de Independiente con Javier Ruiz tras su "faltazo"

Javier Ruiz se convirtió en refuerzo de Independiente después de que la dirigencia utilice la opción de repesca para que el futbolista vuelva de su préstamo en Barracas Central, pero ahora la misma cúpula le dio un ultimátum. El volante no se presentó a entrenar este lunes 5 de enero en el comienzo de la pretemporada y se iría en este mercado de pases. Si bien su arribo al equipo de Gustavo Quinteros podía ser de gran ayuda para afrontar este 2026, todo indica que esto no sucederá.

El mediocampista de 21 años que se destacó con la camiseta del "Guapo" durante el 2025 volvió siendo el futbolista que más gambetas completó en la temporada, por lo que ilusionaba al cuerpo técnico del "Rojo". Claro que pasaron los días y se ausentó en un entrenamiento derivando en el enojo de los dirigentes. Ante esta situación, el mandamás Néstor Grindetti y compañía tomaron una terminante decisión con él de cara al futuro.

La fuerte decisión de Independiente con Javier Ruiz tras el faltazo en el entrenamiento

La dirigencia del "Rojo" definió su postura ante la idea del futbolista de irse del club en este mercado de pases. Actualmente es pretendido por clubes de Uruguay y México, pero no hubo una oferta concreta para comprarlo mientras su contrato con la institución se extiende hasta diciembre del 2029. Por este motivo, la cúpula pretende que su salida no sea por préstamo, sino únicamente por una venta. De esta manera, restará esperar una oferta por él o que tras su vuelta entrene con el primer equipo para que Quinteros lo tenga en cuenta.

De hecho, según aseguró el propio presidente Grindetti: "El técnico nos lo pidió. Es un jugador de Independiente y lo vamos a repescar". En cuanto a sus estadísticas con Barracas Central que obligaron a la dirigencia a repescarlo, el mediocampista acumuló 30 partidos oficiales, 2 goles y 6 asistencias en 2025 con la casaca roja y blanca, pero lo más llamativo es su porcentaje de éxito en gambetas: promedió 4,6 de regates acertados por partido y alcanzó una efectividad del 48%.

Javier Ruiz no se presentó a entrenar en Independiente y la dirigencia tomó una brutal decisión

Las estadísticas de Ruiz en el fútbol argentino

56 partidos oficiales en Primera entre Independiente y Barracas Central.

5 goles.

6 asistencias.

8 amonestaciones.

Ninguna expulsión.

Sin campeonatos obtenidos.

El plantel de Independiente en su vuelta al trabajo en 2026

Arqueros:

Mateo Morro.

Joaquín Blázquez.

Rodrigo Rey.

Lucas Lavagnino.

Defensores:

Jonathan De Irastorza.

Luciano Barros Ayala.

Nicolás Garrido.

Franco Paredes.

Juan Manuel Fedorco.

Milton Valenzuela.

Facundo Zabala.

Leonardo Godoy.

Federico Vera.

Nicolás Freire.

Kevin Lomónaco.

Sebastián Valdéz.

Mediocampistas:

Mateo Pérez Curci.

Tomás Parmo.

Lautaro Millán.

Joel Medina.

Felipe Loyola.

Luciano Cabral.

Iván Marcone.

Pablo Galdames.

Federico Mancuello.

Delanteros:

Ignacio Pussetto.

Gabriel Ávalos.

Josías Palais.

Felipe Tempone.

Alan Laprida.

Enzo Taborda.

Santino Viollaz.

Matías Abaldo.

Walter Mazzantti.

Santiago Montiel.

Diego Tarzia.

*Rodrigo Fernández Cedrés se sumará al plantel en los próximos días.