Independiente tiene al primer refuerzo en 2026 y celebra Gustavo Quinteros

Independiente ya tiene a su primera incorporación para el 2026.

Independiente tiene al primer refuerzo en el 2026 y festeja el entrenador Gustavo Quinteros, en pleno mercado de pases. El club de Avellaneda apenas afrontará los torneos del fútbol argentino en el próximo año, por lo que necesita ser protagonista después de una temporada para el olvido en todo sentido. Para ello, precisa un plantel con la mayor jerarquía posible, a pesar de los problemas económicos y las probables ventas para recaudar.

En esta oportunidad, volverá Javier Ruiz desde Barracas Central, ya que el "Rojo" le comunicó oficialmente al "Guapo" que ejercerá la cláusula de repesca para regresar al equipo que lo formó desde sus divisiones inferiores. Por lo tanto, el director técnico tendrá una alternativa más en la zona ofensiva, de tres cuartos de cancha hacia adelante.

Javier Ruiz vuelve a Independiente en el 2026

El talentoso mediocampista ofensivo de apenas 21 años fue cedido por el "Rey de Copas" a Barracas Central por una campaña en el 2025 y tuvo buenos momentos. Más allá de que no descolló en el conjunto liderado por Rubén Darío Insúa, cumplió con actuaciones positivas y por ello retornará a Avellaneda. Con desequilbrio en el uno contra uno, buen pase y panorama, puede llegar a transformarse en una variante interesante de recambio para Santiago Montiel, Luciano Cabral, Lautaro Millán, Diego Tarzia y Matías Abaldo.

Javier Ruiz vuelve a Independiente desde Barracas Central.

Ruiz fue el futbolista con más gambetas completadas en promedio en el pasado Torneo Clausura y el propio presidente del "Diablo", Néstor Grindetti, aseguró: "El técnico nos lo pidió. Es un jugador de Independiente y lo vamos a repescar". Se trata de un mediocampista que acumuló 30 partidos oficiales, 2 goles y 6 asistencias en 2025 con la casaca roja y blanca, pero lo más llamativo es su porcentaje de éxito en gambetas: promedió 4,6 de regates acertados por partido y alcanzó una efectividad del 48%.

Además, "Javi" recibió casi tres faltas por encuentro, lo que destaca que se les hace difícil a los rivales a la hora de marcarlo. De esta forma, el "Camionero" pierde a un valor importante para afrontar la primera Copa Sudamericana de su historia, certamen internacional al que esta vez no clasificó el "Rojo". Con la camiseta del CAI, el volante no tuvo continuidad anteriormente: sólo sumó 403 minutos repartidos en 12 compromisos por los puntos.

Las estadísticas de Ruiz en el fútbol argentino