El gigante de Brasil que está por dejar a Independiente sin Loyola

Independiente busca vender a Loyola para levantar inhibiciones.

No se trata de un rumor periodístico, ni mucho menos de un llamado para preguntar condiciones formales de venta, sino que es una propuesta formal que llegó a la sede que Independiente tiene ubicada en la Avenida Mitre de Avellaneda. Una que propone la compra de gran parte del pase de Felipe Loyola. Una operación que para los directivos es bastante atractiva porque permitirá el ingreso de dólares frescos, pero que dejará al plantel sin una de sus más importantes figuras.

En el mercado de pases invernal se escucharon varios los rumores que mencionaban una posible salida del volante, pero ninguno de los interesados se encontró en condiciones de presentar una propuesta formal. Dos de los que picaron en punta para quedarse con su ficha fueron River y Boca. Sin embargo, los dos optaron por otras al momento de reforzarse. El paso del tiempo expone que Santos de Brasil está avanzando a pasos agigantados al proponer 6 millones de dólares por el 80% del pase del jugador. Una cifra que fue considerada como aceptable por los directivos del "Rojo".

Felipe Loyola dio el permiso para que negocien su venta a Brasil.

Sin embargo, hay un detalle más que considerable en esta novela del verano. Independiente no dispone de la totalidad del pase de Felipe Loyola, porque el 50% está en manos de Huachipato de Chile que debe dar el permiso correspondiente para que las charlas comiencen a concretarse. El principal obstáculo a vencer es un acuerdo en lo que respecta a la modalidad de pago. Si desde el otro lado de la Cordillera rechazan lo que ofrecen en Brasil es probable que el jugador se quede un tiempo más en Avellaneda.

La propuesta de Santos es considerada aceptable, debido a que los directivos del "Rojo" entienden que con el dinero van a poder cancelar varias deudas y así levantar inhibiciones que les impiden pensar en la captación de refuerzos. Un detalle para nadar menor y que puede llegar a un influenciar en otra negociación que el club intenta sacar adelante con el fin de conseguir dólares frescos.

¿Lomónaco se quiere ir de Independiente?

Se trata de una situación bastante particular, debido a que Independiente necesita de divisas y otro de los jugadores que tiene para vender en este mercado de pases con el fin de sacar una importante ingreso de dinero es Kevin Lomónaco. Uno que aceptará marcharse de la Argentina siempre y cuando la propuesta que venga sea del fútbol europeo. Hay una oferta para que pueda sumarse a un club de España, como es el Real Oviedo pero hay un detalle detrás de esta negociación.

"Acaba de llegar el director deportivo del Grupo Pachuca a Argentina para reunirse con Kevin Lomónaco. Lo primero que hay que convencer es al futbolista para ver si tiene intenciones de jugar en algunos de esos equipos. Lo más fuerte que tiene Pachuca es el Oviedo de España, por eso tenés que convencer al jugador", expresó el periodista Germán García Grova en TyC Sports. Se trata de un club menor que forma parte de un grupo que también cuenta con el León de México. Ambos destinos son rechazados por el defensor.

La intención de Independiente es obtener 10 millones de dólares libres de cualquier tipo de retención por la ficha del defensor. Aunque el Grupo Pachuca ofreció un monto menor y por un porcentaje del pase. "Quien no asistió a la reunión fue el representante de Lomónaco, que no quiere saber nada ni con León de México ni con Oviedo de España. No quiere, van a tratar de convencerlo porque el dinero a Independiente le sirve, al futbolista no. Puede aparecer otra oferta de México", expuso el periodista Matías Martínez en Radio La Red.