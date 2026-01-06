Milito se comunicó para llevarse un jugador de Boca a Racing: "Hizo un llamado"

Milito se comunicó de manera formal para conocer condiciones y pretensiones

El mercado de pases del fútbol argentino se encuentra en su punto más alto y esto permite apreciar una gran cantidad de rumores que comienza a asomarse en la superficie. Uno de ellos tiene como protagonista a Diego Milito llamando de manera directa a Boca Juniors para quedarse con un jugador que Gustavo Costas cree que necesita dentro del plantel de Racing. Aunque la salida depende bastante de lo que Claudio Úbeda considere.

Si se repasa los movimientos del mercado, se puede apreciar que la "Academia" perdió a Luciano Vietto que se marchó de manera libre después de que no llegaron a un acuerdo para extender el contrato. Además, se debe sumar que Johan Carbonero fue transferido al Inter de Brasil y Duván Vergara no rindió lo esperado desde su llegada. Y no hay que olvidar la salida de Maximiliano Salas que fue un tremendo golpe para el equipo al punto que dejó a Maravilla Martínez solo en el frente del ataque.

El delantero nuevamente vuelve a estar en el radar de Racing.

Es por ello que se inició una cruzada para sumar un atacante. "Racing mediante su presidente Diego Milito hizo un llamado a Boca para saber condiciones y las pretensiones por Milton Giménez. Todavía no hubo una oferta formal", expresó el periodista Tati Civiello. No es la primera vez que se menciona este nombre y a los clubes involucrados. Esto termina de confirmar que se trata de algo más que un simple rumor.

En lo que respecta a los números, se desprende que la "Academia" tendría que considerar una inversión cercana a los 4 millones de dólares para quedarse con la ficha del delantero. Uno que se encuentra dentro de la consideración de los dirigentes que creen que debería permanacer, pero resta conocer la voluntad de Claudio Úbeda.

“Cuando terminó la temporada para Boca, hace unos 20 días, el Chelo Delgado le dijo a Milton Giménez ‘nuestra intención es que vos te quedes, la historia con la gente la revertís’. Palabras más, palabras menos”, expresó el periodista Martín Costa en Radio Splendid. Por otro lado, se confirmó que la operación se va a desarrollar en soledad, debido a que desde Racing descartan sumar a Gabriel Rojas a pesar de que Boca se encuentra interesado en sus servicios.

