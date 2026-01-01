"Lo llamaron": Boca y Racing compiten mano a mano por el mismo delantero

Boca tendría una ventaja para quedarse con el delantero.

El mercado de pases reveló que tanto Boca como Racing se encuentran en la búsqueda de un delantero para afrontar la próxima temporada. Esto provocó que se crucen intereses por un jugador argentino que se desempeña en el fútbol español. Uno que recibió el llamado de los dos clubes y comunicó sus condiciones para regresar al país en las próximas semanas.

Es bastante particular el cruce que se acaba de dar, debido a que la "Academia" quiso negociar la contratación de Milton Giménez pero se encontró con un dudo pedido del Xeneize para desprenderse de la ficha. Pidieron que se sume el pase de Gabriel Rojas a las negociaciones y eso dio por terminadas las conversaciones de manera inmediata, ya que Gustavo Costas se negó de manera rotunda a perder su lateral.

El atacante hizo inferiores en Boca pero debutó en Tiro Federal.

“Racing y Boca quieren al mismo delantero y es el Chimy Ávila, que juega en el Betis. Los dos lo llamaron, pero Racing con más intención que Boca“, expresó Flavio Azzaro en No Podemos Perder. Un interés que es posible, debido a que el jugador habría dado el permiso a su agente para acepte negociar ante una chance de regresar a la Argentina. Por otro lado, se desprende que no será gran problema contratarlo.

“¿Sabes cuánto le pidieron a Racing? Un millón y medio por la ficha y un millón de dólares por año de contrato, Racing dijo que no tiene plata“, agregó. El hecho de que la "Academia" tenga problemas para hacerse cargo del sueldo del atacante puede que lo deje relegado en un segundo plano. En tanto que al Xenieze le sería fácil igualar la cifra. No obstante, solo se trataría de un sondeo informal mientras que en el conjunto de Avellaneda el contacto tendría otro tipo de peso más cercano a un interés formal.

Es necesario recordar que el jugador tiene un pasado bastante particular porque hizo las inferiores en Boca, pero por cuestiones del destino deportivo tuvo que alejarse y debutar como profesional en Tiro Federal de Rosario, que luego lo perdió en condición de libre a manos de San Lorenzo. "Yo no puedo decir 'mañana quiero volver a Boca', 'mañana quiero volver a Central', 'mañana quiero volver a San Lorenzo'. Yo no puedo decirlo, el destino solamente lo sabrá y cuando sea el momento. Hoy estoy en el Betis y estoy feliz, eso es lo importante”, comentó hace un tiempo.

¿Por qué hay enojo en Racing por la llegada de Moreno a River?

Lo primero a señalar que se trató de una interesante jugada de River por conocer las condiciones contractuales y de compra de Palmeiras hacia Aníbal Moreno. Esto le permitió acceder a detalles de que el equipo de Brasil estaba obligado a venderlo antes de que el 2025 llegue a su fin con el fin de evitarse pagar varios millones de dólares a Racing.

Al volante central, la "Academia" lo transfirió en 7 millones de dólares pero con una cláusula de plusvalía del 20% siempre y cuando sea vendido a futuro por una cifra mayor. Además, el conjunto de Brasil estaba obligado a pagar 1.5 millones de euros en caso de que el jugador iniciara el 2026 dentro del plantel. Es por ello que el "Millonario" hizo un gasto dentro de todo aceptable y esto provocó enojo en Avellaneda porque lo privaron de un dinero que podría haber usado para captar refuerzos.