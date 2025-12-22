¿Por qué hay enojo en Racing por la llegada de Moreno a River?

Moreno ya se sumó a los entrenamientos de River en Ezeiza.

Una de las operaciones que más rápido se cerró en el mercado de pases fue la contratación de Aníbal Moreno a River después de que Palmeiras diera el visto bueno para aceptar la oferta y firmar los papeles. Algo que despertó cierto asombro en las redes sociales, pero también un enojo en Avellaneda porque en Racing se privaron de un importante ingreso de millones de dólares.

"Estoy muy feliz de llegar a esta familia. Voy a dejar todo y me voy a brindar al máximo", expresó el jugador en su primera declaración con la banda roja sobre su pecho. Los detalles de la transferencia expone que el volante central dejó el fútbol de Brasil a cambio de una cifra de 7 millones de dólares. Lo particular es que el "Millonario" adquirió el 100% de la ficha.

La Academia esperaba cobrar una base de 2 millones por su pase

Lo mencionado expuso que Racing salió perdiendo de gran manera. En enero del 2024, Aníbal Moreno fue transferido a Palmeiras en una cifra de 7 millones de dólares pero con una serie de cláusulas que se iban a activar en caso de una venta a futuro. Una de ellas exponía la entrega de un 20% de una plusvalía en caso de que el precio fuera por encima de los 7.5 millones de la divisa. Algo que no sucedió durante el último fin de semana.

Por otro lado, el conjunto de Brasil estaba obligado a transferir 1.5 millones de euros en caso de que el volante central iniciara el 2026 dentro del plantel. Lo mencionado permite entender por qué River obtuvo una gran facilidad al presentar una propuesta concreta para obtener la ficha. Esto provocará que la Academia se vea obligada a cambiar de gran manera su modalidad de negociación y pensar mejor las cláusulas que coloca en los acuerdos.

¿River se puede llevar a dos jugadores de Racing?

Los comentarios que circulan exponen que River se encuentra vinculado con dos jugadores que forman parte del plantel de Racing al menos hasta el 31 de diciembre. El primero de los nombres es el de Luciano Vietto que fue ofrecido después de que le notificaran que no va a renovarse su contrato. Una medida que nace por la cantidad de lesiones que contrajo durante la temporada y que le impidieron obtener cierta continuidad. Se estima que será rechazado.

Por otro lado, el "Millonario" hizo un sondeo para conocer las condiciones de Facundo Mura que no logró un acuerdo con la Academia y se marchará con el pase en su poder. El lateral derecho dispone de ofrecimientos de varios clubes, uno de ellos le pertenece al Inter Miami de Lionel Messi. Al punto que pidió unos días para tomar una decisión y elegir la opción que mejor crea ideal para su carrera.