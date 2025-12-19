Chau Diablito Echeverri: el ex River se va del Bayer Leverkusen y sueña Gallardo

Chau Diablito Echeverri: el ex River se va del Bayer Leverkusen

Claudio "Diablito" Echeverri no seguirá en el Bayer Leverkusen de Alemania después del poco rodaje que tuvo y ya tiene nuevo destino. En principio, el joven que vistió la camiseta de la Selección Argentina a nivel juvenil regresará al Manchester City de Pep Guardiola debido a que los clubes determinaron interrumpir el préstamo del chaqueño. De esta manera, en River Plate se ilusionan con una posible vuelta al plantel de Marcelo Gallardo.

Sin dudas, el "Millonario" necesita explosión en ataque y más aún después de las salidas que se darán en este mercado de pases. Es por eso que desde River, tanto el "Muñeco" como la flamante nueva dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo, apuntan alto para los refuerzos pensando en un 2026 con torneos locales y Copa Sudamericana en el horizonte. Esta decisión de las instituciones europeas le abre una puerta inesperada al elenco de Núñez para que el crack vuelva a lucir la "Banda".

El Diablito Echeverri se va del Bayer Leverkusen y puede volver a River

Según informó el periodista Fabrizio Romano, "Bayer Leverkusen y Manchester City han acordado rescindir el contrato de préstamo de Claudio Echeverri a partir de enero. El talento argentino regresa al Manchester City para un nuevo préstamo con el interés de Girona y River Plate". De esta manera, todo indica que desde el club inglés no descartan una cesión al elenco donde el atacante hizo su debut en Primera División, aunque antes estará de nuevo al mando de Guardiola.

Cabe destacar que el "Diablito", de 19 años, no sólo no fue cedido a la Selección Argentina para el último Mundial Sub 20 de la mano de Diego Placente, sino que además tan sólo disputó un total de 11 partidos con la camiseta del conjunto alemán que le alcanzó para sólo una asistencia en unos escasos 270 minutos. A su vez, también tuvo poco rodaje con los "Ciudadanos" ya que estuvo 3 veces en cancha y marcó un gol. A pocos días de que termine el 2025, el futuro a partir de enero es una verdadera incógnita, pero en Núñez no pierden las esperanzas de volver a contar con él.

Claudio "Diablito" Echeverri surge como posibilidad para volver a River

Los números en la carrera del Diablito Echeverri

Clubes : River Plate, Manchester City de Inglaterra y Bayer Leverkusen de Alemania.

: River Plate, Manchester City de Inglaterra y Bayer Leverkusen de Alemania. Partidos jugados : 62.

: 62. Goles : 5.

: 5. Asistencias : 9.

: 9. Títulos: Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024 con River Plate.

El guiño del Diablito Echeverri a River

Después de haber tenido una temporada para el olvido en el Bayer Leverkusen, el crack argentino publicó una imagen que recorrió el mundo e ilusionó a los hinchas del "Millonario" con su posible vuelta. Junto a un reloj de arena, un corazón y la leyenda de “atrás”, el "Diablito" subió una foto en blanco y negro besando el escudo de River dejando en claro el amor por los colores, pero también esa intención de estar de nuevo en Núñez. Cabe destacar que, en caso de que lo desee, el City puede cederlo a préstamo al equipo de Marcelo Gallardo y el mencionado DT lo puede aprovechar, aunque también hace semanas se filtró que hasta el momento no habría interés.