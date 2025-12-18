Marcha de la CGT 18 de diciembre: ¿hay paro de colectivos?

La CGT convocó a movilizarse este 18 de diciembre.

La CGT llamó a movilizarse este jueves en contra del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La convocatoria contará también con la presencia de los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), las dos CTA y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional y una jornada de protestas en todo el país, con concentraciones frente a las casas de Gobierno provinciales.

Tras realizar el anuncio, el cotitular de la Confederación General de los Trabajadores Jorge Solá manifestó que el proyecto oficial “es un ataque directo a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores” y se pretende aprobar “entre gallos y medianoche”, sin diálogo ni consenso. Y se apuntó desde la centra obrera que esta movilización del 18D será “contundente” y “abierta a toda la sociedad”.

Qué pasa con los colectivos este 18 de diciembre

A pesar de que habrá una movilización grande convocada por CGT y el paro confirmado de ATE, lo cierto es que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no se plegó a la medida de fuerza convocada para este jueves. De esta manera, no habrá paro de colectivos este 18 de diciembre y se ofrecerá un servicio normal, aunque sigue la amenaza de una futura huelga si no soluciona el conflicto por el pago del medio aguinaldo a los choferes.

ATE se suma a la movilización y realiza paro de estatales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional y protestas en todo el país. La medida es en rechazo al proyecto de reforma laboral del presidente Javier Milei, el recorte del 10% de la planta estatal y la falta de reapertura de paritarias, que el gremio reclama para recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años, lo que pone en especial alerta al sector.

"Hay que empezar a pudrírsela a los gobernadores en sus territorios. Se están pegando un tiro en el pie. La reforma laboral y el Presupuesto terminarán de aniquilar a las provincias”, denunció el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien apuntó: "Los empresarios son los dueños de las empresas y con esta reforma pasarán también a ser nuestros dueños, dueños de nuestras vidas".

En la misma línea, Aguiar enfatizó: "Vamos a contramano del mundo. Avalar jornadas de 12 horas y permitir el pago en especies resulta inhumano y esclavista. México aumenta el salario mínimo y avanza en la reducción gradual de la jornada laboral. España deroga una legislación regresiva y restablece derechos a los trabajadores, lo que impulsa el crecimiento de la economía y el empleo".