Euroclear arriesga una rebaja de la calificación de Fitch por los activos rusos congelados

FOTO DE ARCHIVO. La sede de Euroclear, institución financiera depositaria central de valores con sede en Bélgica donde se encuentran los activos rusos congelados, en Bruselas, Bélgica

La agencia de calificación Fitch situó el martes a Euroclear Bank en "vigilancia de calificación negativa", ante la posibilidad de que aumenten los riesgos legales y de liquidez derivados de los planes de la Unión Europea de utilizar activos rusos inmovilizados para un préstamo de reparaciones a Ucrania.

Euroclear, con sede en Bélgica, dijo el miércoles que la decisión de Fitch señalaba la necesidad de una mayor claridad y detalle sobre el préstamo de reparaciones propuesto para Ucrania y que se estaba preparando para una serie de escenarios.

"Con las salvaguardias adecuadas, confiamos en que los riesgos materiales para Euroclear se gestionarán adecuadamente tanto a corto como a largo plazo", dijo un portavoz de Euroclear en un comunicado enviado por correo electrónico.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La UE, que busca una forma de financiar las necesidades presupuestarias y de defensa de Ucrania en 2026 y 2027, planea utilizar hasta 165.000 millones de euros (193.840 millones de dólares) de activos de bancos centrales rusos congelados en Europa sin confiscarlos.

Euroclear, el depositario central de valores belga, mantenía bonos del banco central de Rusia al inicio de la invasión de Ucrania. Los bonos ya han vencido, pero el efectivo permanece en Euroclear debido a las sanciones de la UE contra el Kremlin.

Este efectivo se invierte ahora en el Banco Central Europeo en depósitos a un día.

La UE quiere que Euroclear invierta en bonos cupón cero emitidos por la Comisión Europea. La UE utilizaría entonces el efectivo para emitir un préstamo de reparación a Ucrania. El préstamo sería devuelto por Ucrania una vez que recibiera las reparaciones de guerra de Rusia en un acuerdo de paz.

Fitch advirtió que la insuficiente protección jurídica y de liquidez de un plan de este tipo podría crear un desajuste de vencimientos en el balance de Euroclear si los pasivos del Banco de Rusia llegaran a ser exigibles.

La agencia dijo que tomará una decisión sobre la calificación de Euroclear una vez que haya suficiente claridad sobre el proceso de formulación de políticas y la aplicación del préstamo de reparaciones, que podría surgir en una cumbre de la UE el jueves y el viernes.

La medida afecta a Euroclear Bank y Euroclear Holding en sus calificaciones del riesgo de impago del emisor a largo plazo de "AA", las de riesgo del emisor a corto plazo de "F1+", las de viabilidad de "aa" y las de deuda, dijo Fitch.

(1 dólar = 0,8512 euros)

Con información de Reuters