Por qué el Diablito Echeverri no juega en el Bayer Leverkusen: qué pasa con River

El Diablito Echeverri, incómodo y sin lugar en Bayern Leverkusen.

El Diablito Echeverri no vive el presente ideal en el Bayern Leverkusen de Alemania. El futbolista de 19 años fue una de las últimas grandes apuestas que hizo el Manchester City sobre suelo Sudamericano y el joven surgido de River despertó mucha ilusión con respecto a lo que podía ser su futuro inmediato. Pero en su primer año en el fútbol europeo no logró consolidarse como hubise deseado.

Durante el primer semestre del año encontró poco lugar en el equipo de Pep Guardiola, plagado de estrellas de primer nivel, lo que llevó a los "Ciudadanos" a buscarle lugar en otro club, en busca de permitirle tener mayor continuidad y que de esa manera se foguee en la élite, en una de las ligas más competitivas del mundo. Pero hasta el momento, el futbolista no contó con muchos minutos en cancha y un posteo suyo desperto especulaciones sobre su deseo de volver a River.

Por qué el Diablito Echeverri juega poco en el Bayern Leverkusen

En torno a esta situación, lo cierto es que Echeverri disputó solo seis partidos y en los últimos cinco, incluido el reciente triunfo ante Paderborn por la Copa de Alemania, se quedó en el banco sin sumar ni un minuto en cancha. Llegó al club a mediados de este 2025 y tiene contrato por un año, por lo cual todavía le quedan casi ocho meses de contrato. Sin embargo, con su nuevo DT Kasper Hjulmand, que llegó en reemplazo de Erik Ten Hag al banco de suplentes, tuvo pocas oportunidades.

Echeverri no encuentra continuidad en Alemania.

Simon Rolfes, director general deportivo del Bayern Leverkusen, expresó sobre lo que sucede con el jugador lo siguiente: "El equipo primero debe ganar estabilidad defensiva para poder jugar un fútbol dominante. Cuanto más logremos esto, más se beneficiarán Claudio y los otros jugadores de ataque". En ese sentido, consideró que "el problema de Echeverri es que no siempre juega tan preciso posicionalmente como a Kasper Hjulmand le gustaría, por lo que actualmente el entrenador está depositando su confianza en jugadores tácticamente fiables como Jonas Hofmann". Esto sugiriría la razón por la que el Diablito no encuentra lugar en cancha.

Qué pasa con River y un posible regreso de Echeverri

En los últimos días, Echeverri compartió una foto en blanco y negro en la que besa el escudo de River de cara a la hinchada y debajo colocó un reloj de arena, un corazón y un "back", palabra que en inglés significa "regresar". Pero lo cierto es que, aún si existiera el deseo del conjunto de Núñez de repatriarlo, el principal incoveniente pasa por lo que quiere el Manchester City, que prefiere prestarlo a un equipo de Europa con el deseo de que se foguee al máximo nivel, antes que un regreso a Sudamérica.

El posteo que ilusionó a los hinchas millonarios.

Títulos de Claudio Echeverri en River