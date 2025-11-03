Historial de River vs Boca: todos los números antes del Superclásico

El historial de Boca y River

El Superclásico más esperado del año se jugará este domingo en La Bombonera. River y Boca van a protagonizar un nuevo capítulo de la rivalidad más importante del fútbol argentino con objetivos claros de clasificación a la Copa Libertadores 2026. El encuentro tiene relevancia directa para la Tabla Anual, donde ambos equipos pelean por asegurar su lugar en el torneo continental. Los números históricos entre los dos gigantes muestran una paridad que convierte cada enfrentamiento en un duelo impredecible.

Historial general entre River y Boca

La rivalidad entre River y Boca acumula 264 partidos oficiales desde 1913. El Xeneize tiene una leve ventaja con 92 victorias contra 88 triunfos del Millonario, mientras que 84 encuentros terminaron empatados. En cuanto a goles, Boca convirtió 339 y River marcó 322 tantos. La diferencia de apenas cuatro victorias en más de un siglo refleja el equilibrio entre ambos clubes en todos los torneos disputados.

Los números del historial general:

264 partidos oficiales disputados desde 1913

92 victorias de Boca

88 victorias de River

84 empates

339 goles de Boca

322 goles de River

Historial por estadio

La estadística cambia según el estadio donde se juega el Superclásico. En el Monumental se disputaron 107 partidos con 46 victorias de River, 31 de Boca y 35 empates. En La Bombonera se jugaron 106 encuentros con 47 triunfos del local, 23 de River y 35 igualdades. El partido del domingo será el número 107 en el estadio de Boca, donde el dueño de casa históricamente domina con 24 victorias de diferencia.

Números en el Monumental:

107 partidos disputados

46 victorias de River

31 victorias de Boca

35 empates

Números en La Bombonera:

106 partidos disputados

47 victorias de Boca

23 victorias de River

35 empates

Números de la era profesional

La era profesional tiene números diferentes al historial completo. Desde la profesionalización del fútbol argentino se jugaron 207 Superclásicos con 75 victorias de Boca, 69 de River y 63 empates. Esta ventaja de seis partidos para el Xeneize contrasta con el historial total que incluye la época amateur. River tuvo mejor rendimiento en los primeros años de la rivalidad, cuando ambos clubes compartían La Boca.

Enfrentamientos internacionales

Los enfrentamientos por competiciones de Conmebol muestran el historial más parejo entre ambos. En 32 partidos por Copa Libertadores y Sudamericana, Boca ganó 11, River 10 y hubo 11 empates. La final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid sigue siendo el duelo más recordado, con victoria de River por 3 a 1 en tiempo suplementario. Esa fue la única final continental disputada entre los dos equipos en toda su historia.

Balance de enfrentamientos internacionales:

32 partidos por competiciones de Conmebol

11 victorias de Boca

10 victorias de River

11 empates

Cuándo y dónde se juega el Superclásico

El Superclásico se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16:30 por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Boca marcha segundo en la Tabla Anual con 53 puntos y tiene asegurada la fase de grupos de la Libertadores 2026. River está tercero con 52 unidades y accedería a la fase previa del torneo continental. El partido se puede ver por ESPN Premium y TNT Sports en todo el país.

Datos del partido: