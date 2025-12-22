Luciano Vietto se despidió de Racing con dardos a Milito y Costas: "Mentira"

Vietto prendió el ventilador sobre su salida de Racing.

Luciano Vietto se marcha de Racing en libertad de acción, a los 32 años, y filtró detalles acerca de la desprolija salida del club de Avellaneda. El delantero no tuvo continuidad desde que volvió en octubre del 2024 por sus recurrentes lesiones y tenía uno de los salarios más altos del plantel profesional, ya que regresó desde Arabia Saudita.

En este marco, el cordobés les tiró dardos a la dirigencia liderada por Diego Milito y también al entrenador Gustavo Costas. De hecho, sostuvo que la manera de proceder de la directiva para comunicarle su adiós no fue la mejor y dejó en claro que su deseo era continuar en la institución que lo formó en sus divisiones inferiores. Por lo tanto, Vietto desmintió que Racing le haya ofrecido renovar el vínculo con un sueldo más bajo, como dejó trascender la dirigencia.

Vietto, molesto tras su salida de Racing: "Me avisaron de un momento para otro"

Durante la entrevista en la televisión con el cronista Tomás Dávila en SportsCenter (ESPN), el talentoso atacante disparó que "fue sorpresivo de la manera en que se dio" y puntualizó: "Me avisaron de un momento a otro, cuesta un poco procesarlo...". Al mismo tiempo, especificó que "la idea era continuar" e insistió: "Vine a Racing para quedarme muchos años y terminar mi carrera acá".

"Tenía la esperanza y las ganas de que, de parte del club, existiera un ofrecimiento para continuar, pero eso no ocurrió", declaró Vietto desde Racing. Incluso, el ex Atlético de Madrid, Valencia y Villarreal contó: "Es mentira que rechacé un contrato por productividad y que me negué a bajarme el salario...".

Autocrítico por su fragilidad física, "Lucho" admitió: "No fue un año fácil para mí porque tuve varias lesiones, pero siempre me entregué al máximo". "Por ahí la gente cree que tengo algo crónico, pero no es así... Jugué 15 años al fútbol y esto me pasó solamente dos veces, lamentablemente me tocó acá", amplió. Acerca de las supuestas diferencias con el entrenador, el mediapunta reconoció: "Con Costas somos polos opuestos en lo futbolístico. Su forma de vivir el fútbol no me ayudó a la hora de entrar a la cancha, pero yo siempre me manejé con respeto".

La despedida de Racing a Vietto

A través de sus canales oficiales en las redes sociales, la "Academia" publicó una imagen del delantero besando el trofeo de la Recopa Sudamericana obtenida en el 2025. Y escribieron, junto a un corazón celeste y otro blanco: "Muchas gracias Luciano Vietto por tu compromiso y por haber defendido siempre con el corazón nuestra camiseta. ¡Éxitos para lo que viene!".

La despedida oficial de Racing a Vietto.

Las estadísticas de Vietto en Racing, en su segunda etapa