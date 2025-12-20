Alarma en Racing en el mercado de pases: al crack que pidió Costas lo buscan desde Brasil

Racing acelera por un volante del fútbol argentino en el mercado de pases, pero Cruzeiro ya presentó una oferta millonaria que complica el pedido de Costas.

El mercado de pases empezó a moverse con fuerza en Avellaneda y en Racing ya se encendieron las alertas. Matko Miljevic, uno de los refuerzos apuntados por Gustavo Costas para potenciar el mediocampo, despertó un interés concreto desde Brasil: Cruzeiro presentó una oferta millonaria por el volante de Huracán y amenaza con frustrar la operación de la "Academia".

La confirmación de Costas como entrenador de Racing hasta diciembre de 2028 marcó el punto de partida para una nueva etapa de planificación deportiva. Con el proyecto ratificado, la dirigencia comenzó a acelerar por los refuerzos solicitados por el DT, y uno de los nombres que encabeza la lista es el de Miljevic.

El volante ofensivo de Huracán es considerado una pieza clave para potenciar el juego en el mediocampo y ya inició gestiones con la dirigencia del "Globo", en una zona del campo que el entrenador pretende reforzar con jerarquía de cara a la próxima temporada. Sin embargo, Racing no está solo en la carrera.

Milkevich, el jugador por el que negocian Racing y Cruzeiro.

Cruzeiro apareció con una oferta fuerte desde Brasil

Según informó Olé, Cruzeiro dio un paso concreto y presentó una propuesta superior a los 3,5 millones de dólares por el 80% del pase de Miljevic. El club brasileño ya mantenía contactos previos con el representante del futbolista y ahora formalizó su interés, lo que modificó el escenario de la negociación.

Si bien esta oferta no define automáticamente el futuro del jugador, sí representa una competencia directa para Racing, que todavía trabaja en la estructura de su propuesta económica para enviarle a Huracán.

La postura de Racing y el contrato que le ofrecen al jugador

Desde Avellaneda aseguran que las conversaciones con el futbolista están bien encaminadas. La idea de Racing es ofrecerle a Miljevic un contrato por cuatro temporadas, con un rol protagónico dentro del proyecto deportivo que lidera Gustavo Costas.

“Se está avanzando con el jugador”, deslizaron desde el cluba Olé, confiados en que el interés deportivo y la estabilidad institucional pueden jugar a favor frente a la propuesta brasileña.

Miljevic prefiere seguir en el fútbol argentino

Un punto clave en la negociación es la postura del propio del jugador. Desde su entorno aseguran que el mediocampista ve con mejores ojos la posibilidad de continuar en la Argentina, especialmente si el destino es Racing.

El jugador entiende que permanecer en el fútbol local, y en un club con la exposición de la Academia, puede brindarle mayor visibilidad para volver a ser considerado por su selección nacional, con la ilusión de meterse en la lista para el Mundial del próximo año.

“En Brasil tendría que adaptarse a otro país, otro idioma y una dinámica diferente. Por eso creemos que seguir en Argentina es lo mejor”, confiaron desde su círculo cercano al medio mencionado.

Aunque la negociación tomó fuerza en las últimas semanas, el interés de Racing por Miljevic no es reciente. Meses atrás, la dirigencia ya había consultado condiciones cuando se liberó un cupo en el plantel tras la grave lesión de Elías Torres, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

En aquel momento, incluso, integrantes del cuerpo técnico de Gustavo Costas se comunicaron directamente con el jugador para manifestarle su interés. La operación no prosperó entonces, pero el nombre de Miljevic nunca salió del radar académico.

Los números que lo convierten en prioridad

Miljevic llegó a Huracán a comienzos de este año, procedente de Newell’s, y rápidamente se transformó en una de las figuras del equipo. Su capacidad para generar juego, su buena pegada y su regularidad lo posicionaron como uno de los mediocampistas más destacados del torneo.

En total, disputó 42 partidos, convirtió tres goles y aportó ocho asistencias. En el segundo semestre sumó 18 encuentros, 15 de ellos en el Torneo Clausura.

En octubre, el conjunto de Parque Patricios ya había rechazado una oferta de 1,8 millones de dólares por el 50% del pase proveniente de Santos. Hoy, con la necesidad de hacer caja, Huracán considera a Miljevic como su principal activo transferible.