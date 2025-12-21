River cerró al segundo refuerzo para el 2026 en el mercado de pases

El Club Atlético River Plate acaba de cerrar el segundo refuerzos en el mercado de pases para el 2026 a la espera de lo que puede ser más novedades sobre el futuro de las compras y las ventas en el club argentino. Con la idea fija en dejar atrás lo que fue un mal año para la institución de Núñez, finalmente hizo oficial la compra de Aníbal Moreno, el mediocampista de Palmeiras que tuvo un gran paso por Racing.





Con la búsqueda de un número cinco, finalmente River Plate desembolsó una gran cantidad de dinero para comprar el 100% del pase del jugador que tuvo un paso por Racing Club y por la Selección Argentina. De esta forma, el jugador catamarqueño estará en el futuro del conjunto de Marcelo Gallardo. El mediocampista es uno de los hombres clave en el nuevo rearmado del conjunto Millonario y, ahora, viene de ser un muy buen aportante en la actualidad del conjunto brasileño. Aníbal Moreno, de esta forma, firmó con el club de Nuñez y se pondrá la banda roja a partir de enero.

River tiene al segundo refuerzo para el 2026: Aníbal Moreno

Si bien había sido el propio Moreno quien había anticipado el pase, finalmente fue River que, a través de un comunicado, informó que el mediocampista será parte del conjunto Millonario a partir del próximo mercado de pases. Según confirmó, el Club compró el 100% del pase y el jugador firmó su contrato por 4 años.

El mediocampista argentino es un gran futbolista que jugó en Racing y que tuvo un paso por Newells, lugar en el que salió. Un futbolista con buen pase, principalmente hacia adelante, que rompe líneas y que es importante para lo que necesita River y Marcelo Gallardo. Vale decir que, justamante, es uno de los lugares donde más sufrió el conjunto Millonario este año.

Los números de Aníbal Moreno en su carrera

266 partidos oficiales en Primera entre Palmeiras, Racing y Newells.

13 goles

10 asistencias.

53 amonestaciones.

1 expulsión