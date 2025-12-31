¿Por qué es especial el nuevo contrato de Ander Herrera en Boca?

El volante negoció su continuidad con importantes cambio en su contrato

Después de varios días de dudas, Ander Herrera confirmó su continuidad dentro del plantel de Boca de cara a la temporada 2026 y lo hará con un contrato bastante particular. Uno que no solo llamó la atención de los hinchas, sino que fue bien recibido y tomado como un gran gesto de cariño hacia el club a pesar de no haberse formado en las divisiones inferiores.

El contrato firmado en el inicio del 2025 disponía de una cláusula en la que el jugador podría extender su continuidad de manera automática en caso de que lo deseara. Sin embargo, esto no sucedió y comenzó a preocupar su permanencia tras marcharse a España para estar un tiempo con su familia. Una ola de rumores empezó a crecer de gran forma al punto que se deslizó la posibilidad de que podría ponerle fin a su carrera.

Su nuevo contrato será hasta diciembre del 2026

Aunque culminó sucediendo lo contrario. "Boca le ofreció un contrato muy menor al que tenía previamente por su rendimiento físico. Ander Herrera aceptó mostrando ganas y buena predisposición. El club se ahorra una cantidad muy importante de dinero", expresó el periodista Luciano Torres Toranzo.

Por otro lado, se conoció que la duración del nuevo vínculo va a ser hasta diciembre del 2026. Una vez que se alcance dicha fecha, las partes nuevamente se reunirán para discutir si lo mejor es renovar o darse la mano a modo de despedida. Además, se desprende que el jugador contará con un entrenamiento especial con trabajos en diferenciado y complementarios para reducir de gran manera el grado de posibles lesiones. Un tópico que lo marginó en el año de los partidos más que importantes.

Uno de los principales problemas que le impidieron a Ander Herrera poder transformarse en una alternativa fue la gran cantidad de incovenientes musculares que no le permitieron moverse con cierta normalidad. Son recordados los casos de los partidos frente a Newell's en el ámbito local y el debut en el Mundial de Clubes contra Benfica. En este último no logró superar la barrera de los 30 minutos dentro del campo de juego.

Los 26 jugadores que regresan a Boca

A partir del primero de enero, Boca tendrá que resolver un importante problema que se vincula con la enorme disponibilidad de jugadores que Claudio Úbeda tendrá dentro del plantel profesional. Esto es producto de que hay 26 profesionales que regresarán de sus respectivos préstamos en diversos equipos. Está claro que no todos serán usados y puede que se vayan algunos nuevamente por medio de una venta, préstamo o se les conceda la libertad de acción.

Agustín Heredia

Agustín Lastra

Agustín Obando

Alexis Alvariño

Brandon Cortés

Federico Aguirre

Gabriel Aranda

Gabriel Vega

Gastón Gerzel

Giovanni Ferraina

Gonzalo Maroni

Gonzalo Morales

Ignacio Rodríguez

Jabes Saralegui

Juan Ramírez

Julián Carrasco

Julián Ceballos

Lucas Brochero

Marcelo Weigandt

Nahuel Genez

Nicolás Orsini

Norberto Briasco

Oscar Salomón

Pedro Velurtas

Renzo Giampaoli

Román Rodríguez

De acuerdo con algunos rumores que circulan, se tiene conocimiento de que Marcelo Weigandt, Jabes Saralegui, Renzo Giampaoli y Oscar Salomón serían considerados por el cuerpo técnico de Claudio Úbeda. El resto va a ser tener que encontrarse un nuevo equipo para el 2026.