Sin horno: la receta fácil y rápida para hacer cheesecake en solo cinco pasos

Llegaron los días de calor y para comer algo rico, ya sea de postre o merienda, una alternativa clave es el cheesecake. Se trata de un postre cremoso que no requiere prender el horno y que se puede preparar en solo cinco pasos.

La receta de Paulina Cocina para hacer cheesecake sin horno en solo 5 pasos

La influencer Paulina Cocina compartió su receta para preparar cheesecake de forma rápida y con ingredientes fáciles de conseguir. No necesita horno, ni gelatina y, además, puede congelarse y convertirse en una torta helada, lo que la vuelve un postre ideal para los días de calor.

Ingredientes

20-25 galletitas de chocolate (pueden ser las que más te gusten).

2 cucharadas de manteca.

100 gramos de queso crema.

3 cdas. de azúcar impalpable.

1/2 cdita. de esencia de vainilla.

250 gramos de crema de leche.

Paso a paso de la preparación

Triturar una 10 o 12 galletitas de chocolate (si se eligen rellenas como las oreo pueden ser incluso con el relleno), ya sea en procesadora o con un mortero. Mezclar las galletitas molidas con la manteca derretida hasta que quede una pasta. Forrar con la pasta un molde y presionarla bien hasta que quede un "piso" de 1 cm. Llevar a la heladera hasta el momento de usar. Batir la crema de leche hasta montar, sin azúcar. Por otro lado, batir el queso crema con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta unir bien y que quede súper cremoso. Unir el queso con la crema y agregar unas 8 galletitas picadas, un poco más gruesas. Colocar esta mezcla sobre el piso de galletitas y llevar la heladera por lo menos por 2 horas. Cuánto más tiempo esté en el frío, mejor.

Y ¡listo! En caso de que sea necesario o lo desees se puede también desmoldar y decorar.

¿Cómo convertir el cheesecake en una torta helada?

El cheesecake necesita de dos horas de refrigeración antes de servirse. Sin embargo, puede convertirse en una torta helada simplemente al dejarlo más tiempo en el freezer. La torta se debe congelar por al menos seis horas envuelta en film o dentro de un recipiente hermético. Y se saca un rato antes de servir (alrededor de 15 minutos) para disfrutarla.