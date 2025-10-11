Alto en proteínas, refrescante y se hace en minutos: receta de mousse helado granizado de maní y chocolate.

Existe una receta para preparar mousse granizado proteico, delicioso, saludable y bien refrescante para los días del calor. Ahora que se acerca el verano, tener a mano recetas saludables, deliciosas y frescas para la merienda es muy útil.

El helado de heladería no es una opción saludable para todos los días, ni tampoco la más económica. Es por esto que conviene hacer preparaciones caseras igual de ricas, pero más saludables y económicas, con ingredientes que tengas en casa.

Si sos fanático de los mousse y los helados granizados, te va a encantar. Además es alta en proteínas, ideal si buscás construir más masa muscular o entrenás en el gimnasio y querés ver mejores resultados. La receta fue compartida por la nutricionista Anto Zicarelli y es muy fácil de preparar.

Receta de mousse granizado proteico

Ingredientes

100 g de yogur natural sin endulzar o 80 g de queso crema

1 scoop de proteína (opcional)

1 cucharada de mantequilla de maní (alto en proteinas) o dulce de leche sin azúcar (o ambas)

Stevia (opcional)

Chocolate al 80% picado (se compra en dietéticas)

Preparación