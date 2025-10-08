Llenas de proteína: receta sin azúcar de gomitas fit proteicas para los antojos de golosinas.

Existe una receta para preparar gomitas fit sin azúcar, altas en proteínas e ideales para sacar las ganas de comer golosinas sin comprometer tu salud. Aunque no lo creas, las gomitas se pueden hacer de forma casera con ingredientes naturales que seguramente tengas en casa o consigas fácilmente.

A diferencia de las gomitas compradas, que son un alimento ultra procesado elaborado a base de azúcares y químicos, estas gomitas se preparan en casa con muy pocos ingredientes. Si consumís proteína en polvo, son una excelente alternativa para incluirlas en tu alimentación. Si la consumís o no tenés, podés reemplazar con yogur de frutilla sin azúcar, que también es alto en proteínas.

"Sin azúcar y proteicas. Me encanta tener una alternativa dulce y saludable para el día a día (pero obvio que cuando quiero las gomitas normales voy y me las compro en un kiosco", cuenta Barbie Velardo, creadora de contenido fitness en su cuenta de TikTok. Es importante destacar que antes de consumir suplementos de proteína, lo ideal es consultar con tu médico de cabecera.

Receta de gomitas fitness sin azúcar altas en proteina

Ingredientes

Para la frutilla

25 gr de gelatina sin sabor.

1 scoop de proteína de frutilla (o yogur de frutilla sin azúcar).

Agua caliente a ojo (1/2 taza aprox).

Para la crema

25 gr de gelatina sin sabor.

2 cdas de yogur natural.

Extracto de vainilla.

Endulzante a gusto (puede ser stevia).

Agua caliente.

Preparación