Receta de granola casera para ponerle al yogurt en desayunos y meriendas.

Comer sano no tiene por qué ser caro ni poco apetitoso. Los desayunos y meriendas pueden estar protagonizados por un yogurt y todas las combinaciones que con él pueden matchear a la perfección. Una de estas opciones es la granola, que no hace falta que la vayas a comprar a la dietética o supermercado, sino, que la podés preparar en tu casa de forma rápida y sencilla. Lo mejor de todo, es que podés calcular las cantidades y almacenar la preparación para que dure más tiempo.

Receta de granola casera: paso por paso

Una de las recetas más codiciadas entre quienes quieren empezar a comer de manera saludable, es la granola. Y es que esta se puede combinar con yogurt o incluso leche, ya sea de vaca, almendras o coco, entre muchos otros. Este alimento es saciador y muy nutritivo, dos factores fundamentales para una buena alimentación. A continuación te dejamos la receta para que prepares granola en tu casa.

La granola es muy fácil de preparar y es ideal para los desayunos y meriendas.

Ingredientes

150 gr de copos de avena.

25 gr de azúcar moreno (1 1/2 cda).

1 gr de canela molida (1/2 cdita.).

15 gr de avellanas.

10 gr de pasas de uvas.

40 gr miel (3 cdas.).

25 gr de aceite de girasol (1 1/2 cda).

3 gr de esencia de vainilla (1 cdita).

Preparación