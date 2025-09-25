EN VIVO
Recetas de cocina

Receta de granola casera para ponerle al yogurt en desayunos y meriendas

Paso por paso, te explicamos cómo preparar granola casera, para ponerle al yogurt en los desayunos y meriendas.

25 de septiembre, 2025 | 19.41

Comer sano no tiene por qué ser caro ni poco apetitoso. Los desayunos y meriendas pueden estar protagonizados por un yogurt y todas las combinaciones que con él pueden matchear a la perfección. Una de estas opciones es la granola, que no hace falta que la vayas a comprar a la dietética o supermercado, sino, que la podés preparar en tu casa de forma rápida y sencilla. Lo mejor de todo, es que podés calcular las cantidades y almacenar la preparación para que dure más tiempo.

Receta de granola casera: paso por paso

Una de las recetas más codiciadas entre quienes quieren empezar a comer de manera saludable, es la granola. Y es que esta se puede combinar con yogurt o incluso leche, ya sea de vaca, almendras o coco, entre muchos otros. Este alimento es saciador y muy nutritivo, dos factores fundamentales para una buena alimentación. A continuación te dejamos la receta para que prepares granola en tu casa.

La granola es muy fácil de preparar y es ideal para los desayunos y meriendas.

Ingredientes

  • 150 gr de copos de avena.
  • 25 gr de azúcar moreno (1 1/2 cda).
  • 1 gr de canela molida (1/2 cdita.).
  • 15 gr de avellanas.
  • 10 gr de pasas de uvas.
  • 40 gr miel (3 cdas.).
  • 25 gr de aceite de girasol (1 1/2 cda).
  • 3 gr de esencia de vainilla (1 cdita).

Preparación

  1. Lo primero es preparar las avellanas. Si vienen enteras, habrá que quitarles tanto la cáscara como la piel. Una forma sencilla de pelarlas es llevarlas al horno precalentado a 180 °C durante unos cinco minutos y luego frotarlas con un paño hasta que la piel se desprenda. Después, trocearlas en pedacitos pequeños, ya sea con un cuchillo o usando un mortero.
  2. En un bol grande colocar las avellanas picadas, los copos de avena, el azúcar mascabo, la canela en polvo y las pasas de uva. Sumar una pizca de sal para realzar el sabor.
  3. En otro recipiente mezclar la miel, la esencia de vainilla y el aceite de girasol. Una vez bien integrados, volcarlos sobre los ingredientes secos. Con las manos, ir trabajando la preparación hasta asegurarse de que la avena, las pasas y las avellanas queden bien cubiertas con la mezcla líquida.
  4. Distribuir todo en una placa de horno forrada con papel manteca. Cocinar en horno precalentado a 150 °C durante unos 5 a 6 minutos. Retirar, remover para que se tueste de manera pareja y volver a llevar al horno unos minutos más, hasta que se note un leve dorado, cuidando de que no se queme.
  5. Finalmente, sacar la bandeja y dejar enfriar a temperatura ambiente sin mover la mezcla. Una vez fría, guardar en un frasco o recipiente hermético y conservar en un lugar seco.
