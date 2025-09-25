Receta de granola casera para ponerle al yogurt en desayunos y meriendas

Comer sano no tiene por qué ser caro ni poco apetitoso. Los desayunos y meriendas pueden estar protagonizados por un yogurt y todas las combinaciones que con él pueden matchear a la perfección. Una de estas opciones es la granola, que no hace falta que la vayas a comprar a la dietética o supermercado, sino, que la podés preparar en tu casa de forma rápida y sencilla. Lo mejor de todo, es que podés calcular las cantidades y almacenar la preparación para que dure más tiempo.
Receta de granola casera: paso por paso
Una de las recetas más codiciadas entre quienes quieren empezar a comer de manera saludable, es la granola. Y es que esta se puede combinar con yogurt o incluso leche, ya sea de vaca, almendras o coco, entre muchos otros. Este alimento es saciador y muy nutritivo, dos factores fundamentales para una buena alimentación. A continuación te dejamos la receta para que prepares granola en tu casa.
Ingredientes
- 150 gr de copos de avena.
- 25 gr de azúcar moreno (1 1/2 cda).
- 1 gr de canela molida (1/2 cdita.).
- 15 gr de avellanas.
- 10 gr de pasas de uvas.
- 40 gr miel (3 cdas.).
- 25 gr de aceite de girasol (1 1/2 cda).
- 3 gr de esencia de vainilla (1 cdita).
Preparación
- Lo primero es preparar las avellanas. Si vienen enteras, habrá que quitarles tanto la cáscara como la piel. Una forma sencilla de pelarlas es llevarlas al horno precalentado a 180 °C durante unos cinco minutos y luego frotarlas con un paño hasta que la piel se desprenda. Después, trocearlas en pedacitos pequeños, ya sea con un cuchillo o usando un mortero.
- En un bol grande colocar las avellanas picadas, los copos de avena, el azúcar mascabo, la canela en polvo y las pasas de uva. Sumar una pizca de sal para realzar el sabor.
- En otro recipiente mezclar la miel, la esencia de vainilla y el aceite de girasol. Una vez bien integrados, volcarlos sobre los ingredientes secos. Con las manos, ir trabajando la preparación hasta asegurarse de que la avena, las pasas y las avellanas queden bien cubiertas con la mezcla líquida.
- Distribuir todo en una placa de horno forrada con papel manteca. Cocinar en horno precalentado a 150 °C durante unos 5 a 6 minutos. Retirar, remover para que se tueste de manera pareja y volver a llevar al horno unos minutos más, hasta que se note un leve dorado, cuidando de que no se queme.
- Finalmente, sacar la bandeja y dejar enfriar a temperatura ambiente sin mover la mezcla. Una vez fría, guardar en un frasco o recipiente hermético y conservar en un lugar seco.