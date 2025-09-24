EN VIVO
Receta de mermelada casera sin azúcar: de frutos rojos, mucho mas económica y deliciosa que las compradas

Así es como podés preparar una mermelada casera sin azúcar de frutos rojos: más rica, más sana y mucho más rendidora que las compradas.

24 de septiembre, 2025 | 13.17

Existe una receta para preparar una mermelada casera sin azúcar, de frutos rojos, deliciosa y sin nada de conservantes. Además de ser una alternativa mucho más saludable, su sabor queda exquisito ya que se hace con ingredientes naturales y reales, sin nada de conservantes ni químicos.

Otra gran ventaja de preparar esta receta es que te va a rendir mucho. Dura aproximadamente dos semanas y rinde para medio kilo, pero podés duplicar los ingredientes si querés preparar 1 kilo. La receta fue compartida por la creadora de contenido saludable Emmy, quien comparte sus recetas en su cuenta de Instagram @hablemosdehabitos.

Receta de mermelada de frutos rojos sin azúcar

Ingredientes

  • 1/2 taza de puré manzana o 1 manzana rallada

  • 500 gr de frutos rojos

  • Jugo de 1/2 limón

  • 1/4 cucharadita de bicarbonato

  • 1 cucharada de semillas chía

Instrucciones

  1. Poner en una olla el puré de manzana y los frutos rojos.

  2. Cocinar a fuego  bajo por 20/25 minutos revolviendo de vez en cuando para que no se pegue.

  3. Agregar el bicarbonato, integrar y después el jugo de limón. Cocinar unos 10 minutos mas.

  4. Apagar el fuego y agregar las semillas de chía.

  5. Dejar un rato para que semillas le den consistencia.

  6. ¡Lista! Guardala en la heladera para consumirla bien fría.

