Receta de mermelada casera sin azúcar: de frutos rojos, mucho mas económica y deliciosa que las compradas.

Existe una receta para preparar una mermelada casera sin azúcar, de frutos rojos, deliciosa y sin nada de conservantes. Además de ser una alternativa mucho más saludable, su sabor queda exquisito ya que se hace con ingredientes naturales y reales, sin nada de conservantes ni químicos.

Otra gran ventaja de preparar esta receta es que te va a rendir mucho. Dura aproximadamente dos semanas y rinde para medio kilo, pero podés duplicar los ingredientes si querés preparar 1 kilo. La receta fue compartida por la creadora de contenido saludable Emmy, quien comparte sus recetas en su cuenta de Instagram @hablemosdehabitos.

Receta de mermelada de frutos rojos sin azúcar

Ingredientes

1/2 taza de puré manzana o 1 manzana rallada

500 gr de frutos rojos

Jugo de 1/2 limón

1/4 cucharadita de bicarbonato

1 cucharada de semillas chía

Instrucciones