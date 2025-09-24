Existe una receta para preparar una mermelada casera sin azúcar, de frutos rojos, deliciosa y sin nada de conservantes. Además de ser una alternativa mucho más saludable, su sabor queda exquisito ya que se hace con ingredientes naturales y reales, sin nada de conservantes ni químicos.
Otra gran ventaja de preparar esta receta es que te va a rendir mucho. Dura aproximadamente dos semanas y rinde para medio kilo, pero podés duplicar los ingredientes si querés preparar 1 kilo. La receta fue compartida por la creadora de contenido saludable Emmy, quien comparte sus recetas en su cuenta de Instagram @hablemosdehabitos.
Receta de mermelada de frutos rojos sin azúcar
Ingredientes
-
1/2 taza de puré manzana o 1 manzana rallada
-
500 gr de frutos rojos
-
Jugo de 1/2 limón
-
1/4 cucharadita de bicarbonato
-
1 cucharada de semillas chía
Instrucciones
-
Poner en una olla el puré de manzana y los frutos rojos.
-
Cocinar a fuego bajo por 20/25 minutos revolviendo de vez en cuando para que no se pegue.
-
Agregar el bicarbonato, integrar y después el jugo de limón. Cocinar unos 10 minutos mas.
-
Apagar el fuego y agregar las semillas de chía.
-
Dejar un rato para que semillas le den consistencia.
-
¡Lista! Guardala en la heladera para consumirla bien fría.