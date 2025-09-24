Receta de torta sin harina y sin azúcar para diabéticos: cómo hacerla fácil y rápido

La receta reemplaza harina y azúcar por opciones más nutritivas como almendra molida y stevia

Las recetas de cocina saludables han ganado protagonismo en los últimos años, sobre todo aquellas que se adaptan a diferentes necesidades alimenticias. Esta propuesta ofrece una receta sin azúcar, sin gluten y baja en calorías, ideal para quienes buscan un postre ligero y también apta para diabéticos. Una opción práctica y deliciosa que se prepara en poco tiempo.

Una torta saludable y versátil

La preparación está pensada para reducir al mínimo los ingredientes calóricos de un bizcochuelo tradicional, reemplazando la harina y el azúcar por alternativas más nutritivas. En este caso, la harina de almendras se convierte en la base de la masa, mientras que la stevia aporta dulzor sin elevar los niveles de glucosa en sangre.

Se trata de una torta esponjosa y liviana, adecuada no solo para personas con diabetes, sino también para quienes tienen intolerancia al gluten, a la lactosa o siguen una dieta baja en calorías. Incluso, al sustituir la clara de huevo, puede transformarse en una receta completamente apta para dietas veganas.

Ingredientes para la receta sin azúcar

200 g de almendra molida (harina de almendras)

200 ml de leche de almendras

1 sobre de levadura en polvo (16 g)

3 claras de huevo

2 cucharadas de aceite de coco o mantequilla light

15 g de stevia

Ralladura de limón o lima

Una pizca de canela

Una pizca de sal

Paso a paso para una torta apta para diabéticos

Colocar en un recipiente la leche de almendras, el aceite de coco o la mantequilla light, la stevia y mezclar bien. Agregar poco a poco la almendra molida junto con la levadura en polvo, batiendo hasta obtener una preparación homogénea. Incorporar la ralladura de limón o lima, una pizca de canela y una pizca de sal. También se pueden añadir especias como nuez moscada o jengibre para darle un sabor más intenso. En otro bol, montar las claras de huevo a punto de nieve hasta que queden firmes. Sumar las claras batidas a la mezcla anterior con movimientos envolventes, para mantener el aire y lograr una torta esponjosa. Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde con un poco de mantequilla o cubrir con papel manteca. Verter la preparación en el molde y hornear durante 35 minutos a 180 °C. Retirar, dejar enfriar, desmoldar y servir.

Se trata de una torta esponjosa, ligera y apta para personas con diabetes e intolerancia al gluten

Una opción nutritiva dentro de las recetas de cocina

Esta receta sin azúcar demuestra que es posible disfrutar de un postre sabroso sin renunciar al cuidado de la salud. Gracias al uso de harina de almendras y stevia, la preparación se adapta a quienes necesitan controlar la ingesta de hidratos de carbono y calorías.

Además, al ser apta para diabéticos, es una alternativa ideal para reuniones familiares o celebraciones donde conviven distintas necesidades alimenticias. Su textura esponjosa y su sabor delicado hacen que se convierta en una propuesta versátil, que puede acompañarse con frutas frescas o una infusión para una merienda equilibrada.