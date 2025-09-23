Receta sin harina y sin azúcar de chocotorta saludable: pura proteína, ideal para después de entrenar.

Existe una receta sin azúcar y sin harina para preparar una chocotorta fit, baja en carbohidratos y alta en proteínas, que es perfecta para saciar los antojos dulces después de entrenar y darle al cuerpo todo lo que necesita. Si sufrís de algún problema de salud o restricción alimentaria que no te permite consumir harinas y o azúcares refinadas, también es ideal.

"No es una chocotorta clásica, porque no tiene galletitas, pero el sabor se le parece y queda increíble", dice la chef Puli Cocina, creadora de la receta, quien comparte diferentes recetas saludables en sus redes sociales. Además, dice que es "baja en calorías, apta vegetarianos, diabéticos y celíacos".

Receta de chocotorta sin harina y sin azúcar, alta en proteína

Masa

4 claras de huevo eggcelence

½ taza de eritritol o 2 cdas de stevia o el edulcorante que uses (si querés usar azúcar sería ½ taza)

1 cda de cacao en polvo

3 cddas de cualquier fruto seco pulverizado como harina de almendras, de coco, de maní, o coco rallado (podés usar harina de avena, maicena o cualquier harina si no la haces baja en hidratos)

1 cdita de esencia de vainilla

1 cdita de polvo de hornear

Relleno

1 taza de dulce de leche sin azúcar

1 taza de yogurt griego o queso crema

Preparación

Masa

Batir claras a punto nieve y luego incorporar con movimientos envolventes el resto de los ingredientes. Distribuir la mezcla con una espátula con mucho cuidado para no bajar el batido dejándola de un espesor de unos 2 cm aprox, en una placa o molde cuadrado o rectangular (de silicona preferentemente o sino aceitada y cubierta con papel manteca o de horno). Hornear por 10min a 150°C o hasta que esté levemente dorado.

Relleno

Mezclar el dulce de leche (o mantequilla de maní si la haces keto) con el yogurt griego o queso crema.

Armado