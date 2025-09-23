EN VIVO
Receta sin harina y sin azúcar de chocotorta saludable: pura proteína, ideal para después de entrenar

Así es como podés preparar una rica chocotorta sin harina y sin azúcar, alta en proteínas y baja en carbohidratos.

23 de septiembre, 2025 | 11.19

Existe una receta sin azúcar y sin harina para preparar una chocotorta fit, baja en carbohidratos y alta en proteínas, que es perfecta para saciar los antojos dulces después de entrenar y darle al cuerpo todo lo que necesita. Si sufrís de algún problema de salud o restricción alimentaria que no te permite consumir harinas y o azúcares refinadas, también es ideal.

"No es una chocotorta clásica, porque no tiene galletitas, pero el sabor se le parece y queda increíble", dice la chef Puli Cocina, creadora de la receta, quien comparte diferentes recetas saludables en sus redes sociales. Además, dice que es "baja en calorías, apta vegetarianos, diabéticos y celíacos".

Receta de chocotorta sin harina y sin azúcar, alta en proteína

Masa

  • 4 claras de huevo eggcelence

  • ½ taza de eritritol o 2 cdas de stevia o el edulcorante que uses (si querés usar azúcar sería ½ taza)

  • 1 cda de cacao en polvo

  • 3 cddas de cualquier fruto seco pulverizado como harina de almendras, de coco, de maní, o coco rallado (podés usar harina de avena, maicena o cualquier harina si no la haces baja en hidratos)

  • 1 cdita de esencia de vainilla

  • 1 cdita de polvo de hornear

Relleno

  • 1 taza de dulce de leche sin azúcar 

  • 1 taza de yogurt griego o queso crema

Preparación

Masa

  1. Batir claras a punto nieve y luego incorporar con movimientos envolventes el resto de los ingredientes.

  2. Distribuir la mezcla con una espátula con mucho cuidado para no bajar el batido dejándola de un espesor de unos 2 cm aprox, en una placa o molde cuadrado o rectangular (de silicona preferentemente o sino aceitada y cubierta con papel manteca o de horno).

  3. Hornear por 10min a 150°C o hasta que esté levemente dorado.

Relleno

  1. Mezclar el dulce de leche (o mantequilla de maní si la haces keto) con el yogurt griego o queso crema.

Armado

  1. Cortar la masa en 4 cuadrados. Armar capas con relleno y masa. Terminar con cacao por encima y listo.
