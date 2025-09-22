Arándanos, pasta de maní y harina: receta de los "bocaditos" proteicos para llevar de snack.

Con la llegada de los días de calor, encontrar un snack que no requiera horno para cocinarse es fundamental. Sin necesidad de prender este electrodoméstico que eleva la temperatura de las casas y aprovechando ingredientes frescos, se pueden hacer unos bocaditos express con cosas fáciles de conseguir.

Esta receta tiene como protagonistas a los arándanos, una fruta rica en vitamina C, un componente esencial para fortalecer el sistema inmunológico. Asimismo, aportan fibra y vitamina K, importante para la correcta coagulación de la sangre. Por otro lado, también se le suma la pasta de maní que tiene proteínas y grasas saludables; y la harina de coco que suma más valor proteico y hace que la receta sea apta para celíacos.

Bocaditos de arándanos: ingredientes y paso a paso

Ingredientes

240 gramos de arándanos frescos

125 gramos de pasta de maní natural

60 gramos de harina de coco

Miel o endulzante (a gusto y opcional)

Canela (opcional)

Paso a paso