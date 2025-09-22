Arándanos, pasta de maní y harina: receta de los "bocaditos" proteicos para llevar de snack

Con la llegada de los días de calor, encontrar un snack que no requiera horno para cocinarse es fundamental. Sin necesidad de prender este electrodoméstico que eleva la temperatura de las casas y aprovechando ingredientes frescos, se pueden hacer unos bocaditos express con cosas fáciles de conseguir.
Esta receta tiene como protagonistas a los arándanos, una fruta rica en vitamina C, un componente esencial para fortalecer el sistema inmunológico. Asimismo, aportan fibra y vitamina K, importante para la correcta coagulación de la sangre. Por otro lado, también se le suma la pasta de maní que tiene proteínas y grasas saludables; y la harina de coco que suma más valor proteico y hace que la receta sea apta para celíacos.
Bocaditos de arándanos: ingredientes y paso a paso
Ingredientes
- 240 gramos de arándanos frescos
- 125 gramos de pasta de maní natural
- 60 gramos de harina de coco
- Miel o endulzante (a gusto y opcional)
- Canela (opcional)
Paso a paso
- En una procesadora o con una minipimer hacer un "puré" con los garbanzos hasta eliminar todos los grumos.
- Mezclar el puré de arándano con la pasta de maní y la miel.
- Sumar la harina de garbanzos de forma gradual para evitar que se formen grumos.
- Se pueden formar pequeñas bolitas de masa o ponerlas en un molde de silicona para bombones.
- Mandar al freezer y esperar al menos una hora para que se refrigeren.
- Para conservarlos, se pueden meter en un recipiente hermético y dejarlos en el congelador.