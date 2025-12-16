ATE y CGT preparan una masiva marcha contra la reforma laboral el 18 de diciembre.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reunió al Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas en el Hotel Héctor Quagliaro, donde resolvió avanzar con un paro nacional de alcance federal y una marcha a Plaza de Mayo este jueves 18 de diciembre desde las 15 junto a la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida se inscribe en el rechazo a la reforma laboral y al tratamiento acelerado que, según el sindicato, el oficialismo intenta darle en el Congreso. En la antesala de la protesta, desde el gremio de estatales le enviaron un mensaje a la nueva ministra de Seguridad: el protocolo antipiquetes no podrá ser aplicado.

ATE convoca a un paro nacional y moviliza a Plaza de Mayo

Desde la conducción de ATE confirmaron que el paro nacional de ATE del 18 de diciembre incluirá protestas en todas las provincias, con concentraciones frente a las casas de Gobierno locales. La jornada de lucha se desarrollará en simultáneo con la marcha de la CGT, en una señal de unidad sindical frente al proyecto oficial.

El Frente de Sindicatos Estatales, que nuclea a gremios del sector público y de empresas estatales, resolvió avanzar con la medida como respuesta directa al contenido de la reforma laboral y al modo en que el Gobierno busca debatirla.

“El 18 no podrán aplicar el protocolo”: la advertencia al Gobierno

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, descartó que se pueda aplicar el protocolo antipiquetes.

Durante el encuentro, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, lanzó una de las definiciones más duras contra el Ejecutivo y la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “La nueva ministra vende humo con el protocolo. Sabe perfectamente que el 18 no lo podrá aplicar, no solo por la masividad que tendrá la marcha, sino por su inconstitucionalidad”, afirmó el dirigente sindical.

Aguiar también sostuvo que el Gobierno será “el único responsable por cualquier hecho trágico que haya que lamentar” durante la movilización y recordó que ya existen denuncias ante organismos internacionales por el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones.

El rechazo de ATE a la reforma laboral

En relación con la reforma laboral, el titular de ATE la calificó como “esclavista” y cuestionó el intento de avanzar con un debate exprés en el Congreso. “La única manera de acumular fuerza que tenemos los trabajadores es estando en la calle. Esto se resuelve en la calle”, sostuvo.

Desde el sindicato señalaron que el proyecto afecta a más de 70.000 trabajadores de organismos públicos regidos por la Ley de Contrato de Trabajo y advirtieron que profundiza situaciones de precarización laboral, en particular a través de modificaciones en la figura del monotributo.

Con el paro nacional de ATE del 18 de diciembre y la marcha conjunta con la CGT cada vez más cerca, el conflicto por la reforma laboral ingresa en una fase de mayor tensión. La central sindical decidió marcar límites antes de que el proyecto avance en el Congreso y anticipa una jornada de fuerte impacto político y social.