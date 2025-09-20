Receta sin azúcar y sin harina: budín de limón keto, liviano y delicioso para la merienda.

Existe una receta muy sencilla para preparar un rico budín de limón keto, sin azúcar y sin harina, sin TACC libre de gluten, que podés hacer en casa con muy pocos ingredientes. Es ideal si sos celíaco o si sufrís de algún problema de salud que no te permite comer azúcar y harinas refinadas, o bien si querés comer más saludable.

La receta fue compartida por la doctora Karina Becerra, quien comparte recetas saludables en sus redes sociales. Para reemplazar el azúcar, utiliza stevia, un endulzante hecho a base de la planta stevia, mucho más saludable que otros edulcorantes. Para las harinas, podés reemplazar con harinas sin gluten como harina de almendras, de coco, de arroz o la que más te guste. En este caso, la creadora de la receta eligió de almendras.

Receta de budín de limón keto sin harina y sin azúcar

Ingredientes

3 huevos.

1 cda de stevia.

1 cdita de extracto de vainilla.

1/3 taza de aceite de coco.

1/2 taza de leche vegetal.

Jugo de medio limón.

1 taza y 1/4 taza de harina de almendras.

1 taza de coco rallado.

1 cda de polvo p hornear.

1 cdta de psylium (opcional).

Preparación