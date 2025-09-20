Receta sin azúcar y sin harina: budín de limón keto, liviano y delicioso para la merienda

Existe una receta muy sencilla para preparar un rico budín de limón keto, sin azúcar y sin harina, sin TACC libre de gluten, que podés hacer en casa con muy pocos ingredientes. Es ideal si sos celíaco o si sufrís de algún problema de salud que no te permite comer azúcar y harinas refinadas, o bien si querés comer más saludable.
La receta fue compartida por la doctora Karina Becerra, quien comparte recetas saludables en sus redes sociales. Para reemplazar el azúcar, utiliza stevia, un endulzante hecho a base de la planta stevia, mucho más saludable que otros edulcorantes. Para las harinas, podés reemplazar con harinas sin gluten como harina de almendras, de coco, de arroz o la que más te guste. En este caso, la creadora de la receta eligió de almendras.
Receta de budín de limón keto sin harina y sin azúcar
Ingredientes
-
3 huevos.
-
1 cda de stevia.
-
1 cdita de extracto de vainilla.
-
1/3 taza de aceite de coco.
-
1/2 taza de leche vegetal.
-
Jugo de medio limón.
-
1 taza y 1/4 taza de harina de almendras.
-
1 taza de coco rallado.
-
1 cda de polvo p hornear.
-
1 cdta de psylium (opcional).
Preparación
-
En un bowl mezclar los huevos, el extracto de vainilla y la stevia.
-
Agregar el aceite de coco, la leche vegetal la ralladura y el jugo de limón.
-
Incorporar los secos (harina de almendras, coco rallado, polvo para hornear y psylium si querés agregarlo).
-
Verter la preparación en un molde con antiadherente o enmantecado (nosotras usamos dos moldes de 14x7 cm).
-
Llevar a un horno moderado de 170 grados x 40/45 min.
-
Para el frosting, mezclar 1 taza chica de crema de leche batida a medio punto más ralladura de limón y 1 cdta de stevia.