Sin harina ni azúcar: receta de brownie para comer en los días de lluvia.

Empiezan a caer gotas y el apetito por algo dulce se abre como una puerta de par en par. Pero para quienes quieren llevar adelante una alimentación saludable, existen alternativas igual de sabrosas que los clásicos de panadería. En este sentido, una receta de brownie sin harina ni azúcar se volvió furor para los días de lluvia. A continuación te contamos cómo prepararlo.

Receta de brownie sin harina ni azúcar

Para los días de lluvia, no hay nada mejor que estar calentito en casa y merendar algo dulce. Es en este punto donde entra a jugar una receta muy sabrosa pero saludable a la vez: brownie de porotos negros y cacao amargo. Muchos se sentirán poco atraídos por la incorporación de la legumbre a la preparación, pero lejos de ser poco agradable al paladar, la misma es deliciosa y vale la pena cocinarla si lo que buscás es mantener una alimentación sana.

El brownie de porotos negros y cacao amargo es ideal para comer algo rico y saludable los días de lluvia.

Ingredientes

1 lata de porotos negros (400 g aprox.), bien enjuagados y escurridos

2 huevos

3 cdas de cacao amargo en polvo

1/4 taza de aceite de coco (o manteca derretida)

1/2 taza de dátiles sin carozo hidratados en agua caliente (o 3 cdas de stevia/edulcorante)

1 cdta de esencia de vainilla

1 cdta de polvo de hornear

1 pizca de sal

Opcional: 1/4 taza de nueces picadas o chips de chocolate sin azúcar

Preparación

Preparar los dátiles: si usás dátiles, ponelos en remojo con agua caliente por 10 minutos y luego procesalos hasta formar una pasta dulce. Procesar la base: en una procesadora o licuadora colocar los porotos negros cocidos, los huevos, el aceite de coco, la pasta de dátiles (o edulcorante), la vainilla, el cacao, la sal y el polvo de hornear. Procesar hasta que quede una mezcla homogénea y sin grumos. Agregar extras: si querés, incorporá nueces o chips de chocolate y mezclá con una espátula. Hornear: volcar la preparación en un molde pequeño enmantecado o con papel manteca. Llevar a horno 180 °C durante 25–30 minutos, hasta que al pinchar con un palito salga casi seco (tiene que quedar húmedo). Enfriar y servir: dejar enfriar antes de cortar.

A simple vista puede parecer una receta poco atractiva por la presencia de los porotos negros. Sin embargo, estos lejos de agregar mal sabor a la preparación, aportan humedad y una textura sumamente sabrosa. Así que, ya sabés, si es un día de lluvia y querés comer algo dulce y rico, pero saludable, los brownies sin harina ni azúcar son una gran opción.